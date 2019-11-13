В Подмосковье возбуждено 25 уголовных «строительных» дел

В Подмосковье в этом году возбуждено 25 уголовных дел в строительной сфере по материалам проверок регионального стройнадзора. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян, выступая сегодня на парламентских слушаниях в Государственной думе.

По его словам, в Подмосковье сейчас реализуется 1 700 проектов, подконтрольных Главгосстройнадзору, где в этом году было проведено 27 внеплановых проверок. «Начиная с 2018 года, в правоохранительные органы направили 92 материала, по результатам этих проверок в 2019 году было возбуждено 25 уголовных дел, а в целом с 2018 года – 35», – уточнил Гарибян.

На данный момент 515 строительных проектов от 220 застройщиков в Московской области реализуется по старой схеме финансирования, это составляет 80% от всего строительного рынка жилья. На новую схему с использованием эскроу-счетов перешли 59 компаний, которым принадлежат 159 проектов – это 2,51 млн кв метров жилья.

Чиновник заявил, что работа «по недопущению [появления] обманутых дольщиков в регионе» обеспечена несколькими мерами – так, было заключено соглашение с Росфинмониторингом, который помогает в контроле за целевым расходованием средств. «Мы достаточно неэффективно контролировали нецелевое расходование средств, – сказал Гарибян. – Как показала практика, нецелевое расходование происходило не на площадке застройщика, а на площадке его контрагентов, и это нам мешало видеть, где наши деньги, где деньги наших дольщиков. Цель этой работы – выявление замаскированных операций, которые имеют невнятный экономический смысл».

В результате, как подчеркнул глава подмосковного управления стройнадзора, удалось обнаружить 4,9 млрд рублей, которые на взгляд проверяющих были замаскированы. В правоохранительные органы было направлено 11 материалов, по которым возбуждено три уголовных дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.19

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