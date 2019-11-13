Миллиарды рублей уйдут в ВЭБ: Госдума «со скрипом» поддержала поправки в бюджет

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента бурное обсуждение вызвали поправки правительства РФ в федеральный бюджет нынешнего года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция резко раскритиковала планы кабинета министров направить 160 млрд рублей на досрочное погашение долгов Внешэкономбанка.

В частности, как заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, «у нас перед своими гражданами долгов вал – начиная со смертельно больных детей, которым по телевидению смсками на лечение собираем, оставшихся без жилья жителей Иркутской области». «Я не говорю про обещание упразднить школьные туалеты на улицах, и вкладчикам СССР мы 30 лет обещаем вернуть деньги», – подчеркнул парламентарий.

В ответ первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что 160 млрд рублей на выплату долгов ВЭБа было заложено в бюджете на 2020-21 год, однако во время обсуждения документа эта статья расходов была исключена. «Но обязательства ВЭБа перед кредиторами остаются, и мы договорились эти обязательства профинансировать в текущем году, – доложил он. – Поэтому все ресурсы, которые были высвобождены в 2020-21 годах, были направлены на «первичку» – это в том числе и лекарственное обеспечение. В этом году ресурсы [на погашение долгов банка] есть».

Представители фракции КПРФ, как всегда, высказались более резко. «Федеральный бюджет в части, касающийся 2019 года, и вносимые поправки не позволяют выполнить национальные цели и не приближают к их исполнению, – заявил депутат Валентин Шурчанов. – Реальные доходы населения должны были вырасти на 1% – а теперь они уменьшаются в 10 раз, до 0,1%. Это никому не заметно. Уменьшается оборот розничной торговли, убыль населения должна была сократиться до 219 тысяч человек, но Минэкономразвития дает прогноз, что она возрастет до 284 тысячи человек. То есть вымирание растет, а повышение пенсионного возраста ускорит этот процесс».

Парламентарий обратил внимание, что повышается и уровень бедности – с прогнозируемых 12% до реальных 12,5%. «А это миллионы людей!» – указал Шурчанов. «Я часто бываю в сельской местности и вижу, как там все хуже и хуже становится», – заявил также он, пояснив, что мужское население уезжает в Москву работать охранниками, либо устраивается рабочими вахтовым методом в ХМАО и ЯНАО.

«Правительство умышленно задерживает развитие страны», – сделал вывод депутат, напомнив, что нефтяные сверхдоходы по-прежнему лежат в ФНБ. «Запасы нужны, но не в таком объеме, когда они составляют уже половину бюджета», – подчеркнул парламентарий.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов со своей стороны популярно объяснил причины уточнения доходов и расходов бюджета: так, курс рубля изменился на 30 копеек, изменилась цена на нефть, на 37 долларов – цена на газ. При этом, как сказал парламентарий, прогноз по инфляции снижен до 3,8%, однако ключевая ставка по-прежнему остается достаточно высокой. «Если мы до такого уровня дошли по инфляции, почему у нас такая высокая ключевая ставка? – поинтересовался он. – Простой вопрос: у нас в реальном секторе кредит стоит 12%, это ключевая ставка плюс маржа. Где отрасли, которые имею рентабельность 15%? Нет таких».

Представитель фракции «Справедливая Россия» Александр Ремезков, в свою очередь, напомнил Силуанову, что «эсеры» составили альтернативный бюджет и уже несколько месяцев назад направили его в правительство. Однако чиновники вообще не ответили на обращение.

В то же время ситуация с федеральным бюджетом не вызвала восторга и у представителей парламентского большинства из «Единой России». В частности, глава думского бюджетного комитета Андрей Макаров констатировал, что «парламент утратил свои контрольные полномочия». «Я могу назвать все цифры, где сколько на счетах в какой госкорпорации лежит, – заявил он. – Но вопрос-то в другом: насколько эффективно эти деньги тратятся. Нам пора уже посмотреть и на зарплаты в этих конструкциях. Дошло до того, что из министерств люди бегут, ради зарплат в корпорациях. Эти деньги, которые лежат на счетах, они же на зарплаты используются». После этого Макаров все же призвал коллег поддержать изменения в бюджет и «не устраивать из обсуждения бюджета митинг».

Выступая с заключительным словом по законопроекту об изменениях в бюджет, Силуанов признал, что правительству необходимо работать над эффективностью использования бюджетных ресурсов. При этом траты на федеральные адресные программы вызывают большие вопросы, согласился он с депутатской критикой. «Согласны с предложением, чтобы федеральные адресные инвестиционные программы в составе материалов к бюджету также предоставлялись в Государственную думу. Мне кажется, теперь у нас действительно все есть, есть все возможности, вопрос в получении качественного эффекта», – заявил первый вице-премьер.

По его словам, после уточнения доходы федерального бюджета сокращены на 205 млрд рублей, расходы увеличены на 196 млрд, профицит сокращен на 400 млрд рублей, а прогноз уровня годовой инфляции снижен до 3,8%.

Поправки в бюджет на 2019 год в первом чтении поддержали в итоге 357 депутатов, против высказались 62 парламентария, один воздержался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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