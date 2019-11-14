«Хватит думать, что наш президент – ангел!» В Госдуме предложили лишить многодетных всех льгот ради одной выплаты

Российские общественники и представители многодетных семей решили потребовать от правительства и президента РФ соблюдения необходимых для жизни социальных гарантий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, чего лишились россияне с принятием пенсионной реформы и усилением адресности льгот, шла речь на встрече за круглым столом в Госдуме, посвященной социальным гарантиям.

Как выяснилось, многодетные россияне уже сейчас готовы отказаться от всех предназначенных для них льгот, если правительство РФ установит безусловную выплату на каждого ребенка до достижения им 16 лет.

Сейчас положенные по закону льготы многодетные родители зачастую получают не в полном объеме, либо вообще не могут их оформить, пояснил глава Подольской городской общественной организации многодетных семей «Справимся вместе!» Владимир Воркуев. К примеру, земельные участки, которые должны предоставляться таким семьям, власти часто выделяют в отрезанных от инфраструктуры местах, на болотах или помойках, а для получения выплат надо собрать массу справок.

«Есть предложение: дать безусловную выплату на ребенка до достижения им 16 лет – независимо от того, является ли он приемным или родным, независимо от материального статуса семьи, – отметил Воркуев. – Давайте отменим нам все льготы – бесплатные проезды, налоги и все прочее. Дайте просто на ребенка денег, чтобы мы могли собрать его в школу, купить ему еду, одеть, и все будет хорошо».

Это предложение, по его словам, поддержало порядка 40 областных организаций многодетных семей. При этом общественник признал, что эта идея вряд ли будет поддержана правительством РФ, и призвал депутатов Госдумы не принимать и законопроект ЛДПР о мерах господдержки семей с детьми. Как сказал Воркуев, этот документ серьезно ухудшит и без того не блестящее положение многодетных.

«Там перечислены практически все меры, которыми мы и так пользуемся, но там есть критерий отсечения в виде среднедушевого дохода, – пояснил он. – И фактически мы объявляем закон о поддержке, а у нас огромное количество семей просто окажется без тех льгот, которыми оно сейчас пользуется. Не надо считать, что если среднедушевой доход моей семьи чуть-чуть превышает, то я жирую – все равно основной источник покупки вещей для нас это «Авито», покупки с рук, все равно мясо мы не каждый день можем себе позволить, мы все равно ужимаемся».

Глава подольской организации многодетных семей призвал правительство РФ прекратить наращивать адресность предоставления льгот, «потому что это приводит не к улучшению целевого обеспечения наиболее нуждающихся, а к отсечению от льгот тех, кто сейчас хоть как-то и где-то ими пользуется».

Кроме того, Воркуев обратился к законодателям с просьбой пересмотреть правила предоставления льгот для молодой матери только по справке с биржи труда. «Она с маленьким ребенком. Когда ребенку год, особо не поработаешь, на завод не походишь. Но чтобы получить льготу, необходимо с биржи труда принесли уведомление, что ты являешься безработным. А чтобы ее получить, надо отказаться от нескольких работ, которые тебе предлагают, – пояснил он. – То есть мать с маленьким ребенком вынуждают так поступать, чтобы получить эту справку».

Российские семьи с детьми не защищены, подтвердила Лилия Кривцова, прибывшая на заседание из Рязанской области. По ее словам, более 80% жителей региона относят себя к бедным. «Семья от пенсионной реформы трещит по швам», – констатировала она, пояснив, что бабушкам некогда заниматься внуками, а родителям требуется работать, чтобы прокормить детей. В 2018 году по данным Минздрава в Рязанской области зарегистрировано 3 суицида и 13 попыток самоубийств среди несовершеннолетних, под наблюдением психиатра находится 1 857 детей и 904 подростка. «Разве такое было в СССР? Что делать, когда государство не волнует судьба молодых семей, детей, пенсионеров и инвалидов? Женщины больше всех пострадали от пенсионной реформы, после 40 лет невозможно никуда устроиться», – отметила Кривцова.

В этой связи прозвучало предложение попросить понизить планку выхода на пенсию до до 55 лет. «Наши пенсионеры все-таки завоевали свое право», – предложила Лидия Савельева.

«Хватит просить! И хватит думать, что наш президент ангел! – ответила советник председателя ЦК КПРФ, член президиума Всероссийского женского союза «Надежда России» Любовь Швец. – Он очень хорошо все видит. Мы же не можем его считать не очень полноценно мыслящим? Он довольно умный человек, это видно, хорошо на русском языке говорит, хорошо понимает русский язык. И хорошо знает все то, что происходит у нас в стране. Но, по-моему, нас уже ведут на заклание, нас гробят. Все, ничего не остается, никаких надежд на то, что до кого-то можно достучаться. Наступать [надо], вот и все!» Зал ответил на ее заявление одобрительным шумом.

В итоговой резолюции участники заседания решили потребовать от президента и правительства РФ обеспечить соблюдение социальных гарантий женщинам. Руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной думе Нина Останина со своей стороны подчеркнула, что у участников встречи есть несколько механизмов, и ими стоит воспользоваться – «прежде чем выйти на улицу». В частности, пояснила она, требования россиян может донести до главы государства лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Руководитель нашей фракции Геннадий Андреевич не гнушается никакими обращениями, поступающими к нему, – заверила Останина. – Мы вместе с вами будем готовить эти письма, и уверяю вас, они будут положены на стол президента. А там мы уже увидим, или просить дальше, или выходить на улицы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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