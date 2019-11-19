Бывший кандидат на пост президента России от КПРФ – директор подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Ленинского городского округа в Подмосковье. Об этом сообщила председатель районного терризбиркома Вера Маркина, слова которой цитирует «Интерфакс».

Она уточнила, что из 322 выдвиженцев в совет были зарегистрированы 268. От парламентских партий зарегистрированы 103 кандидата, в том числе по 30 от «Единой России» и КПРФ, 29 – от ЛДПР, 14 – от «Справедливой России». В выборах также примут участие кандидаты от «Яблока», «Партии пенсионеров за социальную справедливость», «Казачьей партии Российской Федерации», «Коммунистов России», «Партии Роста», «Патриотов России».

52- кандидатам в регистрации было отказано

Выборы в Ленинский совет назначены на 22 декабря, кампания проходит по мажоритарной системе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.19

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