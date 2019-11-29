Лоббисты, манипуляции и «Санта-Барбара»: в Госдуме обсудили законопроект о семейном насилии

Большинство российских женщин никогда не подвергались домашнему насилию, такие истории – исключения из правил, а жертвами подобных ситуаций становятся в основном мужчины. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, выступая сегодня в Госдуме на встрече за «круглым столом» на тему «Всплеск насилия в обществе: проблемы и пути их решения». В повышении уровня жестокости в России Волынец обвинила СМИ и Интернет, а публикации о пострадавших от домашнего насилия женщинах назвала манипуляцией общественным мнением.

«Мы, родители России, выступаем категорически против того проекта [закона о домашнем насилии], который был представлен ранее, – заявила глава Национального родительского комитета от лица всех родителей страны. – Тот, который только сегодня опубликован на сайте СовФеда мы еще не успели изучить, но у меня есть сильные сомнения, что наши замечания были учтены».

Волынец отметила, что «лоббисты заочно осуждают противников закона, говорят, что они все жертвы, их всех бьют, что у нас вообще все женщины какие-то несчастные забитые существа». «Давайте посмотрим на нас с вами! Я думаю, у вас, есть, конечно, какие-то знакомые, которые подверглись насилию – но согласитесь, что это исключение из правил. Большинство наших женщин сами еще такого лиха зададут своим мужчинам, что мало не покажется, – заявила она. – И сложно представить, что в городах или сельских населенных пунктах женщины действительно годами терпели все эти издевательства».

По ее мнению, сейчас с помощью «жутких кадров» на ТВ ведется манипуляция общественным мнением. «Манипулируют нашими эмоциями, СМИ завалены чернухой, женщин вот этих нечастных с отрубленными руками, которых порезали ножом, избили, изуродовали, и при этом говорят – вот, смотрите, что стало происходить после того, как в нашей стране декриминализировали побои, – подчеркнула глава Национального родительского комитета. – Но друзья мои, здесь просто пользуются тем, что обыкновенные люди не владеют терминами. Побои – это не тяжкие телесные повреждения, это воздействия, которые не оставляют никакого физического вреда: щипки, шлепки, возможно какие-то подзатыльники».

В Национальном родительском комитете «выступают даже против этого», сообщила Волынец, однако такие побои невозможно снять в травмпункте, «поэтому любой человек может обратиться в полицию и сказать, что в отношении меня сделали побои, мне надавали по щекам, по попе, щипнули, при этом это невозможно доказать и показать».

При этом Волынец обратила внимание, что при повторном нанесении побоев «обидчик наказывается штрафом», но штраф при домашнем насилии муж-обидчик часто платит из общего семейного бюджета. «Поэтому когда нам говорят, что закон о домашнем насилии предотвратит все эти случаи – нас обманывают, – считает она. – Потому что действующее законодательство избыточно на этот предмет».

В целом за 2018 год в результате домашнего насилия было убито 700 человек, причем 300 из них женщины, а 400 – мужчины, уточнила глава Национального родительского комитета, подчеркнув, что подавляющая часть этих преступлений произошла на фоне глубокого алкогольного опьянения. «Нам, возможно, пора вводить принудительное лечение алкоголизма, как это было в Советском Союзе», – предложила Волынец.

Глава Национального родительского комитета также заявила, что существующий сегодня в обществе уровень жестокости порожден во многом СМИ и Интернетом. «Я думаю, нам нужно выработать какую-то совместную стратегию по принуждению каналов выдавать тот контент, который нас устраивает, – сказала она. – Потому что государственные деньги – это деньги ваши, налогоплательщиков, то, что мы оплачиваем из своего кармана. Ввести цензуру мы не можем, но у нас есть профессиональные эксперты, психиатры, которые вполне в состоянии выдать профессиональное заключение на тот контент, который выдают СМИ при участии государственного финансирования».

Модератор встречи – депутат Госдумы Василий Власов, в свою очередь, предложил рассмотреть ситуацию, при которой женщина «постоянно пилит мужчину, издевается над ним всячески, у него проблемы на работе – и еще дома на него выливается». В результате он «переходит барьер и совершает преступление». «Как это суд будет трактовать? – поинтересовался парламентарий у Волынец. – Если спросить соседок, они расскажут, как девушка эта изо дня в день издевается над ним, различными матерщиными словами его обзывает, и потом это произошло».

«Если будут свидетельские показания, подтверждающие, что она так сильно его достала, возможно, он получит чуть меньше срок», – ответила Волынец.

Ситуация, при которой мужчина – жертва психологического насилия – приходит с жалобой в правоохранительные органы, вызвала у обоих смех. «Он приходит в полицию и говорит о психологическом насилии, и я представляю глаза полицейских, которые будут выдавать ордер, – развеселился Власов. – И он, получается, пойдет домой, скажет, вот тебе ордер, а она берет скалку или сковородку и показывает, кто в доме хозяин – даже при наличии ордера». «Она избивает его скалкой, он снимает эти повреждения, и она по уголовной статье оказывается в тюрьме», – подхватила Волынец. «Санта-Барбара», – определил Власов.

Вместе с тем, в ходе дискуссии глава Национального родительского комитета обратила внимание, что на Западе такой же закон запрещает отцам возвращаться к своим детям и женам. «Даже если стороны уже помирились. Потому что там действует законодательство, которое сегодня навязывают нам, нарушая суверенитет нашей семьи, российской семьи, – оценила Волынец. – В российском праве существует презумпция невиновности – чтобы кого-то осудить, лишить его свободы либо наложить штраф, нужно доказать, что этот человек виновен! Этот законопроект вообще не предполагает доказательств, на основании заявления он уже может лишить человека свободы, его собственности и так далее. Представляете, что означает для семьи, в которой есть маленькие дети, запрет на приближение к жилью на 100 метров и более, на два года например? Они просто вырастут абсолютно без влияния отца или матери».

Обсуждение законопроекта о профилактике семейного насилия происходит на фоне нескольких резонансных историй, в которых жертвами преступлений со стороны мужей и сожителей стали женщины. В частности, в декабре 2017 года 26-летний Дмитрий Грачев, заподозрив супругу Маргариту в измене, отвез ее в лес, где избивал и пытал женщину: сначала он раздробил ей топором кисти рук, а потом отрубил их полностью.

Новая редакция законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия опубликована на сайте Совета Федерации. Там отмечается, что документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности. В качестве форм профилактического воздействия предлагаются правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация. В частности, суду будет дано право запрещать агрессору в течение года контактировать с жертвой – в том числе через Интернет. Кроме того, он должен будет покинуть общее с жертвой жилье, но только если у него есть возможность переселиться в другую квартиру, которой он сможет пользоваться, например, по договору найма.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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