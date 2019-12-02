«Давайте включать заднюю!» Госдуме предложили отменить транспортный налог, правительство и «ЕР» оказались против

Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект об отмене транспортного налога для российских автолюбителей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «эсеры» не смогли убедить представителей фракции «Единая Россия» и правительства РФ, что с появлением платных дорог и парковок транспортный налог стал избыточным.

«Когда он вводился – это было давно и совсем другие условия были для автовладельцев: не было платных парковок, дорог, мостов, которые сейчас плодятся и их уже не остановить, – отметил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. – И бензин был по 28 рублей – а теперь он вырос, потому что мы туда добавили акцизы. Посмотрите, что сейчас накладывается на автовладельца, автомобиль действительно стал роскошью, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Давайте пойдем навстречу автовладельцам, тем более, правительство давно заявило нам, депутатам – мы не возражаем против отмены транспортного налога, решайте вы, господа депутаты».

Нилов также подчеркнул, что и сейчас уже около половины этого налога не собирается, потому что «люди уже не могут платить». «Давайте делать шаги навстречу людям, у нас впереди большие политические события», – призвал парламентарий, напомнив, какой скандал вызвало заявление президента РФ Владимира Путина о платных медицинских справках для водителей.

Однако, как выяснилось на заседании комитета, правительство уже успело кардинально изменить точку зрения. Заместитель главы минфина РФ Илья Трунин сообщил, что за 2018 год в бюджеты регионов поступил 161 млрд рублей транспортного налога. «Мы за то, чтобы люди жили лучше, но необходимо понимать, откуда 161 млрд поступит в дорожный фонд», – пояснил он, подчеркнув, что кабинет министров не поддерживает этот законопроект.

«А я помню, что [глава минфина] Антон Силуанов выступал в то время, когда мы повышали акцизы – а мы были против повышения акцизов, и из правящей партии многие возмущались – и Силуанов сказал, что будем акцизы повышать, это более справедливо, а от транспортного налога мы будем уходить, – отметила депутат от КПРФ Вера Ганзя. – Честно скажите, почему не ушли?»

В то же время, как уточнил Нилов, региональные власти против того, чтобы у них появлялись выпадающие доходы, но отмену транспортного налога поддерживают «с условием его компенсации». При этом парламентарий напомнил, что по последним данным нацпроект по автодорогам оказался исполнен всего на 5%. «Вот где деньги, Зин! – сказал он. – Эти деньги и должны идти на дороги в субъекты, но почему-то туда не доходят. А мы вынуждаем их собирать со своих граждан и тратить на дороги». «Давайте включать заднюю – скорость, я имею в виду», – призвал Нилов.

Однако большинством голосов члены комитета по бюджету рекомендовали Госдуме отклонить законопроект об отмене транспортного налога – поддержать его решили лишь трое депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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