Госдума одобрила введение электронной трудовой книжки

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении приняла пакет законопроектов о введении в России электронной трудовой книжки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ и ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Как пояснил, представляя законопроект, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, электронная трудовая книжка со следующего года будет формироваться у всех без исключения работников в РФ. При этом у граждан есть право определить – нужна ли им прежняя, бумажная версия документа. Если россиянин на момент вступления закона в силу нигде не работал, у него сохраняется бумажная трудовая книжка. Тем, кто впервые оформляется на работу, бумажные книжки уже оформлять не будут.

Новшество коснется почти 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, в том числе предпринимателей без образования юридического лица.

Предполагается, что после одобрения Совета Федерации и подписания президентом закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.19

Еврокомиссия требует от Кипра объяснить лишение «золотых паспортов». / Париж пригрозил США «сильным ответом» Евросоюза в случае новых санкций. / «Диктат бизнеса»: в Госдуме заступились за московский киноцентр «Соловей». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»