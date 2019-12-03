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Вторник, 3 декабря 2019, 14:20 мск

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Госдума одобрила введение электронной трудовой книжки

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении приняла пакет законопроектов о введении в России электронной трудовой книжки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ и ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Как пояснил, представляя законопроект, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, электронная трудовая книжка со следующего года будет формироваться у всех без исключения работников в РФ. При этом у граждан есть право определить – нужна ли им прежняя, бумажная версия документа. Если россиянин на момент вступления закона в силу нигде не работал, у него сохраняется бумажная трудовая книжка. Тем, кто впервые оформляется на работу, бумажные книжки уже оформлять не будут.

Новшество коснется почти 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, в том числе предпринимателей без образования юридического лица.

Предполагается, что после одобрения Совета Федерации и подписания президентом закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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