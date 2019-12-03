Госдума повысила штрафы за нарушение при сдаче экзаменов мигрантами

В России ужесточат процесс сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие законопроекты Государственная дума сегодня приняла единогласно. При этом парламентарии предложили Миннауки не только запретить размещать пункты приема таких экзаменов в школах, но и вообще вынести их за пределы России.

Законопроекты, в частности, устанавливают административную ответственность в виде штрафов за нарушения порядка расчета стоимости экзамена, выдачи сертификата экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основ российского законодательства. Кроме того, штрафовать будут за нарушение сроков размещения в едином реестре данных о полученных иностранцами сертификатах.

При этом, как пояснила замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич, экзамен по русскому языку не требуется сдавать мигрантам, которые получили образование в СССР, либо учили русский язык в вузах РФ, а также приезжие старше 60 лет. Вместе с тем чиновница подчеркнула, что эти экзамены не будут проходить в российских школах и других местах, где происходит «скопление обучающихся в наших образовательных организациях». «В Татарстане, в Москве такие центры вообще отделены от образовательных организаций и являются единым центрами предоставления услуги», – уточнила Лукашевич, пояснив, что там мигранты могут сдать экзамен по русскому языку, пройти медицинское обследование и получить нужные документы.

Стоимость экзаменов для мигрантов пока четко не установлена и будет варьироваться в зависимости от региона. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин обратил внимание на высокую стоимость этой услуги, рассказав, что несколько лет назад к нему обращалась этнически русская семья, прибывшая из Средней Азии. «Это оказалось очень дорого. Полномочия были делегированы университету, и это было неожиданно дорого, – сказал он и обратился с вопросом, изменилась ли ситуация и откуда возникли эти расценки.

Замминистра пояснила, что экзамен имеют право принимать 13 вузов, в Москве услуга стоит 900 рублей. В регионах сумма варьируется от 2 до 7 тысяч рублей. «Средняя стоимость 5 тысяч рублей – она, как правило, складывается из зарплаты лиц, которые проводят экзамен, и материалов», – отметила Лукашевич. По ее словам, новый законопроект выводит стоимость измерительных материалов из стоимости экзамена. «Средний размер – порядка трех тысяч за комплексный экзамен, это без учета региональных», – сказала она.

Коллега Шеина по фракции «эсеров» Олег Нилов со своей стороны предложил министерству вообще вынести экзамен за пределы России. «В виде исключения проводить такие экзамены на территории России, а в основном они вообще не должны сюда приезжать, не сдав экзамен у себя, но в наших, нами организованных центрах, – заявил он. – Потому что наши люди должны принимать, иначе они все будут там иметь пятерки, а результат будет тот же».

Депутат также отметил, что сейчас многие мигранты приезжают в Россию на заработки и даже не думают сдавать экзамен на знание русского языка. «Они не получают разрешения на работу, патент, и что мы думаем, они поедут обратно домой? Нет, они остаются здесь, находят низкоквалифицированную работу, а в худшем случае они начинают гастролировать в плохом смысле – попадают в какие-то сети, преступные в том числе, – сказал парламентарий. – Там как раз знание русского языка не надо, потому что там все свои».

Депутат Госдумы от «ЕР» Константин Затулин, в свою очередь, заявил, что сейчас в России находится 11 млн иностранцев. «Это 15% нашего рынка труда», – пояснил он. При этом с 2015 года через экзамен по русскому языку прошло всего около 4 млн человек, порядка 200 тысяч не смогли получить сертификат.

Принятые Госдумой в первом чтении законопроекты, в частности, предусматривают штраф за нарушение организацией методики расчета стоимости услуги за экзамен – для должностных лиц он составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч. За нарушение порядка выдачи сертификата для должностных лиц штраф составит от 15 до 20 тысяч, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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