Кондиционеры и антенны на домах-памятниках объявлены вне закона

С фасадов домов-памятников снимут антенны и кондиционеры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект, разработанный министерством культуры РФ, в первом чтении сегодня приняла Государственная дума. Для собственников нежилых помещений будут предусмотрены каникулы.

Как сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, в 2017-18 годах при проверке во всех регионах РФ выяснилось, что значительная часть фасадов домов-памятников изуродована блоками кондиционеров, антеннами и трубами, причем монтаж зачастую был произведен варварски. Законопроект запрещает размещать подобное оборудование, но только в том случае, если фасад объекта относится к объекту охраны и вписан в охранное обязательство.

В целом в России на данный момент в единый реестр включено 142 112 памятников и ансамблей. Факты незаконного размещения на их фасадах различного оборудования зафиксированы в 40 регионах страны. Правда, на исторических фасадах по-прежнему можно будет монтировать сигнализацию – такое послабление было предложено ФСБ и Государственно-правовым управлением президента РФ.

«Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования, при этом демонтаж с фасада нежилого здания будет осуществляться по истечении 180 дней после вступления закона в силу. То есть это календарный год на подготовку собственников и пользователей к демонтажу», – уточнила Манилова.

Особый порядок предусмотрен в законопроекте для россиян, которым посчастливилось проживать в домах-памятниках. Демонтаж их кондиционеров будет проводиться только при проведении централизованных работ, включающих реставрацию и приспособление объекта к современному использованию. «Таким образом жильцы дома не обязаны снимать кондиционеры, а когда регион или город поставит их в программу реставрации, кондиционеры будут снимать компании, которые осуществляют реставрационные работы», – пояснила чиновница, подчеркнув, что в проекте работ уже должно быть решение проблемы кондиционирования дома. «То есть вопросы кондиционирования будут решать уже не граждане», – уточнила Манилова.

Инициатива вызвала массу вопросов у депутатов, причем даже у парламентариев от «Единой России». Одна из проблем заключается в том, что у регионов нет средств на капремонт в таких домах. В частности, в Екатеринбурге, по словам «эсера» Дмитрия Ионина, эти работы отодвинуты на 2040-е годы – до которых часть памятников может просто не дожить. Учитывая, что и остальные регионы не спешат ставить на реконструкцию 100-летние дома-памятники из-за нехватки средств, закон не позволит в обозримые сроки очистить исторические фасады от кондиционеров.

Депутат от «Единой России» Дмитрий Белик, в свою очередь, обратил внимание, что его общественная приемная находится в объекте культурного наследия, и когда приходят люди с ограниченными возможностями, депутат вынужден беседовать с ними на улице – потому что получить разрешение на устройство пандусов в доме-памятнике нереально.

В ответ на подобные вопросы и предложения Манилова заявила, что вопросы капремонта и приспособления памятников для инвалидов не имеют отношения к рассматриваемому законопроекту. «Очень печально, что чиновник такого уровня, как замминистра, так отвечает депутатам», – констатировал Белик.

Тем не менее, 409 голосами поддержали правительственный законопроект.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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