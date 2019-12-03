«Судьи и прокуроры имеют возможность кататься пьяными за рулем»: «ЕР» отказалась приравнять их к обычным водителям

Сегодня нижняя палата российского парламента защитила права судей и прокуроров на особое отношение к ним сотрудников ГИБДД. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентское большинство отклонило законопроект, предписывающий сотрудникам автоинспекции проводить личный досмотр этих категорий водителей, направлять их на медосвидетельствование и отстранять от управления транспортным средством.

Документ был разработан КПРФ «в целях уточнения пределов неприкосновенности судей и прокуроров для обеспечения безопасности других лиц». Представители фракции «Единая Россия», отказываясь голосовать за этот законопроект, заявили, что тех и других и так увольняют за пьяную езду.

Представляя документ, депутат от КПРФ Денис Парфенов обратил внимание, что достоянием СМИ регулярно становятся истории о ДТП с участием должностных лиц, и нередко участники аварий получают тяжелые травмы и увечья. «Как показывает практика, виновники – люди, облеченные властными полномочиями, но при этом находящиеся за рулем в нетрезвом состоянии, имеют все возможности для того, чтобы уйти от ответственности, – подчеркнул парламентарий. – Ситуация плоха сама по себе и плохо влияет на имидж власти – она подрывает остатки авторитета власти в глазах населения».

По действующему законодательству, как подчеркнул депутат, инспектор ГИБДД может остановить машину с пьяным прокурором за рулем, переговорить с водителем, однако направить его на медосвидетельствование не имеет права. Когда же тот проходит подобные процедуры – как правило, он уже трезв. «Надо исключать любые лазейки. Никто из совершивших преступление не должен иметь возможность уйти от наказания, в том числе и судьи, и прокуроры, которые сейчас, если говорить простым языком, имеют возможность кататься пьяными за рулем. Допускать этого ни в коем случае нельзя», – подчеркнул коммунист.

Между тем «единороссы» назвали документ КПРФ плохо проработанным юридически и не учитывающим уже действующие законы. «Вопрос обеспечения безопасности, когда прокурор управляет транспортным средством в состоянии опьянения, уже регламентирован федеральными законами», – заявил позицию комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин. – Там прописана процедура, и если мы говорим, что данная категория лиц нарушила и подлежит административному наказанию, данные нормы закона дают это право».

«Мы вообще какое государство строим – демократическое или нет? – возмутился депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак. – Трудно строить в таких условиях демократическое государство, когда мы делаем исключения для любой категории государственных служащих. Индексом демократии является только то положение, когда все равны перед законом». Парламентарий подчеркнул, что сейчас «делаются исключения не только для самих судей и прокуроров, но и их детей – и это вызывает возмущение у наших граждан».

«Живем сейчас трудно, и авторитет власти должен быть как никогда высок, – заявил Рыжак. – Мы же людям недодаем, не страдаем так, как доводится страдать основной массе населения – и как раз пример нашего поведения этического, высокогуманного, укрепляет дисциплину в государстве. Мы делаем еще одну ошибку, причем политического характера».

Представитель фракции КПРФ Алексей Куринный, в свою очередь, призвал коллег по Госдуме поддержать законопроект. «Если он пьяный может избежать уголовного наказания – это абсолютно ненормально, – подчеркнул он. – Нельзя их категорически выводить из-под действия закона».

После этого Брыкин в попытке защитить судей и прокуроров в качестве аргумента заявил, что десятки человек уже уволены с должностей за подобные преступления. «Не надо говорить, что кто-то кого-то прикрывает!» – возмущенно потребовал он от думской оппозиции.

В итоге законопроект КПРФ получил поддержку лишь 99 депутатов. «Единая Россия» вообще проигнорировала голосование.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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