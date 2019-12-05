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Четверг, 5 декабря 2019, 18:03 мск

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В Госдуме раскритиковали идею Минприроды, разрешающую стройку в заповедниках

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Правительственный законопроект, разрешающий стройки заповедниках, вызвал критику даже у представителей «Единой России» в Государственной думе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня при рассмотрении инициативы Минприроды РФ парламентарии в голос потребовали убрать из документа особо охраняемые природные территории (ООПТ) и составить четкий перечень объектов, строительство которых может быть разрешено. Пока же, как указал глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев, строить в лесах по задумке Минприроды можно все, кроме жилья. «Например, апартаменты!» – подсказали ему коллеги из зала.

Такой документ, пояснил Николаев, действительно нужен: в России осталось огромное количество объектов социальной сферы, построенных в советское время в лесах. В частности, в Омской области насчитывается 50 детских лагерей, в Мордовии 12 детских оздоровительных учреждений расположено в лесу, в Алтайском крае – 33. «Есть и на территориях ООПТ», – подчеркнул Николаев. Эти строения со времен СССР обветшали и нуждаются в ремонте – однако сейчас законом подобная деятельность в лесах запрещена. Минприроды предложило ее разрешить, однако, по мнению депутатов, предоставило слишком большой простор для деятельности.

«Документ не должен касаться ООПТ, – подчеркнул «единоросс» Николай Валуев. – Конечно, в лесном фонде много чего понастроено, далеко ходить за примерами не надо: Лосиный остров, который находится в Москве. А если пойдем дальше, то статистика только увеличивается и ухудшается». Парламентарий отметил также, что нужно внести в документ запрет на расширение построенных в лесах объектов при ремонтных работах.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны напомнил о процедуре общественный обсуждений, и поинтересовался, предусмотрена ли она в законопроекте. Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко подтвердил, что такая процедура есть. «Мы ничего нового не вносим», – сказал он и заверил, что права граждан будут защищены.

«Процедура есть, но нет механизма обязательного учета ее результатов, – поправил чиновника Николаев. – Это то, что нам предстоит доработать ко второму чтению. Существующий механизм общественных обсуждений, который есть, к сожалению, не обеспечивает прозрачность принятия решений».

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, в свою очередь, предложил исключить из текста документа не только ООПТ, но и городские леса.

В итоге парламентарии приняли законопроект в первом чтении, указав Минприроды РФ на необходимость внесения поправок. Кроме того, как сообщил Николаев, в Госдуме пройдут парламентские слушания по данному законопроекту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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