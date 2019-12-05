Госдума включила «бешеный принтер»: за 18 минут депутаты отклонили 17 законопроектов

В попытке успеть рассмотреть как можно больше законопроектов до окончания осенней сессии депутаты Госдумы включили спринтерскую скорость. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в финале пленарного заседания парламентарии умудрились по сокращенной процедуре за 18 минут рассмотреть 17 законопроектов – фактически потратив на каждый чуть больше минуты. Проекты федеральных законов отклонялись без обсуждения, исключительно по рекомендации профильных думских комитетов.

В частности, депутаты отвергли сразу несколько законопроектов «эсеров» – например, о первоочередном обеспечении жильем реабилитированных жертв политических репрессий – тех, кто потерял квартиры из-за пребывания в тюрьмах и лагерях. Причина оказалась банальной, и «единороссы» ее даже не скрывали. «С учетом серьезных проблем с обеспечением жильем других льготных категорий комитет [по труду, социальной политике и делам ветеранов] предлагает отклонить этот законопроект», – заявил зампред комитета Михаил Терентьев. Инициативу поддержало всего 80 парламентариев, 1 воздержался, а «Единая Россия» по своему обыкновению проигнорировала голосование.

Затем отклонен был законопроект о включении в число «чернобыльских» инвалидов детей, в том числе тех, кто в момент эвакуации находился «в состоянии внутриутробного развития». Это позволило бы им получать ежемесячную компенсацию. «Меры социальной поддержки детям и подросткам устанавливаются исходя из группы инвалидности, – заявил Терентьев. – Учитывая период, прошедший с момента Чернобыльской катастрофы, возникает неясность, на кого распространяются вышеуказанные изменения, поскольку детей, не достигших 18 лет на сегодня не имеется». Поддержали инициативу всего 65 парламентариев, а «единороссы» вновь не голосовали.

Такая же судьба постигла законопроект о компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы. Терентьев сообщил, что сейчас такие граждане уже получают 50% компенсацию. В предложенном законопроекте механизм расчета компенсаций непонятен, заявил парламентарий. Законопроект поддержало лишь 72 депутата. Точно так же без обсуждений был отклонен законопроект о ежемесячной выплате семьям, потерявшим кормильца в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Отвергли «единороссы» и предложение Московской областной думы о расширении регионального надзора за наличием пандусов и лифтов для инвалидов в социальных учреждениях. «Эта норма может привести к противоречивой правоприменительной практике. Комитет считает избыточной эту норму», – заявил Терентьев. Идею Мособлдумы поддержало всего 19 парламентариев.

За минуту был рассмотрен и отклонен законопроект «эсеров» об усилении прав наследников, в том числе на выморочное имущество. «Депутаты комитета [по государственному строительству] не поддержали это предложение по сугубо юридическим причинам и причинам концептуального характера», – сообщил «единоросс» Даниил Бессарабов. Этой характеристики хватило, чтобы проект поддержал лишь 41 депутат. Этот же комитет рекомендовал отклонить законопроект о внесении в ЕГРН данных об использовании маткапитала, и еще два – об уточнении обстоятельств непреодолимой силы при выплате ипотеки.

Бюджетный комитет Госдумы, в свою очередь, рекомендовал отвергнуть законопроект о предельном уровне роста тарифов естественных монополий, не превышающем прогноз по инфляции. Этот уровень предлагалось внести в Бюджетный кодекс. «Единоросс» Леонид Симановский заявил, что такие вопросы не относятся к Бюджетному кодексу, и коллеги по партии ему вняли – проект был отклонен, как и предыдущие, уже в первом чтении.

Не встретила поддержки и инициатива уточнения условий размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Авторы документа из «Справедливой России» предложили, в частности, запретить размещать средства ФНБ в ценные бумаги США. «Единороссы» назвали это избыточным и заявили, что такие вопросы решает правительство и ЦБ. Предложение обнулить ставку НДС для внутренних авиаперелетов тоже было отклонено, как и идея передать 5% акциза на табак в региональные бюджеты – сейчас он идет полностью в федеральную казну. «Единоросс» Надежда Максимова заявила, что пополнятся от этого только пять региональных бюджетов, у которых и так все неплохо в части финансов.

Напомним, до окончания осенней сессии Государственной думы осталось менее двух недель. 18 декабря Госдума проведет пленарное заседание с 10 до 15 часов, после чего перед нижней палатой парламента выступит председатель правительства Дмитрий Медведев. С 19 декабря у парламентариев начнется региональная неделя, которая плавно перейдет в новогодние праздники.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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