«Тихий» прогресс: после переговоров с Путиным Лукашенко уехал без заявлений для прессы

Вчерашняя встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась почти пять часов, после чего белорусский лидер уехал, не сделав заявлений для прессы. Судя по словам российской стороны, по итогам переговоров удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам, однако что именно решили главы государств осталось «за кадром». Тихий отъезд Лукашенко и туманные заявления позволяют предположить, что проблемы в отношениях и дальнейшей «интеграции» Москвы и Минска остаются.

Как сообщала пресс-служба Кремля, на встрече Путина и Лукашенко обсуждались ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства. С российской стороны в переговорах приняли участие глава правительства РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, а также заместитель главы правительства Дмитрий Козак, посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, помощник президента Юрий Ушаков и министр экономического развития Максим Орешкин.

Лукашенко, предваряя переговоры, отметил, что «мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход анализа … нашего Договора, и не просим ничего, не настаиваем ни на чем, мы договорились давно». «Развивая наш Договор, люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Всё. Равные условия – больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений», – подчеркнул белорусский лидер, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

О чем договорились президенты осталось неясным. Судя по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, удалось достигнуть прогресса, а следующий раунд переговоров намечен на 20 декабря.

«Сегодня был такой напряженный день, на самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений: по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по урегулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса даже по вопросу нефти и газа. Позиции сторон были очень серьезно сближены», – цитирует Орешкина РБК.

Российский министр также уточнил, что детальная проработка полученных от президентов указаний на экспертном уровне начнется с понедельника. «Для того, чтобы это сформулировать и погрузить в «дорожные карты». У президента [Путина] запланирована уже встреча на 20 декабря в Санкт-Петербурге. Если потребуется, то председатели правительства и президент могут по этим линиям созвониться», – сказал Орешкин.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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