«Боятся подвести школу». Детский омбудсмен сказала, почему растет детская наркомания

В России почти у 900 тысяч детей и подростков диагностированы психические расстройства. Еще несколько десятков тысяч несовершеннолетних на учете у специалистов из-за особенностей поведения, связанных с употреблением наркотиков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова, выступая сегодня в Госдуме на заседании за «круглым столом».

«Почти 900 тысяч несовершеннолетних у нас имеют психические расстройства, – сказала она. – Ежегодно в России диагностируются впервые психические расстройства у 20 тысяч детей возраста 15-17 лет. Диагноз «умственная отсталость» диагностируется у порядка 3,5 тысяч подростков от 15 до 17 лет». Омбудсмен подчеркнула, что в этих условиях очень важна своевременная диагностика – однако в медицинских нормах этот пункт выпал.

Отдельное внимание Кузнецова уделила детской наркозависимости. «Ежегодно на учете у специалистов состоят десятки тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет в связи с психическими поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ», – пояснила она, отметив, что не так давно в экспертном сообществе широко обсуждалась проблема так называемых никотиносодержащих жевательных смесей. «Мы понимаем, что пока мы обсуждаем эти препараты, уже где-то в подполье делаются новые, – заявила она. – Конечно, перед нами встает вопрос: почему дети выбирают такой способ проведения досуга? Почему не выбрали спорт, книгу, творчество?»

Детский омбудсмен подчеркнула, что об этих проблемах надо говорить открыто, не скрывая их – пока же родители и педагоги сообщают о таких случаях «по секрету, боясь подвести школу, в которой эта беда есть».

При этом Кузнецова обратила внимание, что в России сегодня нет учреждений, которые лечат детскую наркоманию. «Мы понимаем, что в благоприятной ситуации подобного рода зависимости не возникнет», – констатировала она.

Вместе с тем детский омбудсмен отметила, что наркотические средства часто распространяются в группах в соцсетях, а ситуацию усугубляет отсутствие работы с детьми, потенциально способными оказаться в таких сообществах. «Если сейчас принято решение о мгновенно блокировке подобного рода групп, куда денутся эти дети, кто станет с ними работать? Они спокойно перейдут в другую группу, где будут другого или такого же рода зависимости», – предупредила она.

В то же время Кузнецова призвала вернуть в России специальность «детская психиатрия», отделив это направление от взрослой, и вплотную заняться решением проблемы профилактики детских психических расстройств, суицидов и наркомании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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