Философия мертвого образования: «до детей вообще никому дела нет»

В России 48% детей в дошкольном возрасте имеют пограничные проявления клинических форм психических нарушений. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил со ссылкой на данные экспертов депутат Госдумы Олег Смолин, выступая сегодня на заседании за «круглым столом» в нижней палате парламента.

Кроме того, как обратил внимание депутат, порядка 30% школьников страдают дезадаптацией в социуме, и до 60% из них имеют те или иные психические аномалии. Парламентарий не исключил, что это «плата за цивилизацию», когда выживают те, кто раньше мог уйти в силу естественного отбора.

По оценке Смолина, психологическую напряженность в российском обществе усугубляет и конкурентный индивидуализм, который стал закономерным последствием 90-х годов. «Социальная солидарность в России слабее, чем в государствах Европы – это последствия событий 90-х годов. Мы слышим со всех экранов только одно: успех, успех», – пояснил он, отметив, что государству стоило бы финансово поддерживать те СМИ, которые будут рассказывать обществу о социальной солидарности и сотрудничестве.

«Одна из главных причин проблем с психологией и психикой у детей – бюрократизация образования, – подчеркнул Смолин. – Согласно данным комитета Государственной думы по образованию, каждое учебное заведение в год заполняет 300 разного рода отчетов. По международным данным, российский учитель рекордсмен в мире по количеству времени, которое он затрачивает на бюрократические процедуры. Учителям вообще детьми заниматься просто некогда».

Школа при этом, как отметил депутат, тоже ориентирована на конкурентный индивидуализм, а учитель получает дополнительную плату за то, что готовит олимпиадников – но общий высокий уровень образования важнее отдельных высоких достижений. Философия образовательных услуг – «пришел, отчитал [информацию на уроке], ушел» – это философия мертвого образования, при которой «до детей вообще никакого дела нет», полагает Cмолин.

По его мнению, добавляет психологического напряжения школьникам ЕГЭ. «Условия там крайне жесткие по сравнению с обычным экзаменом», – сказал он.

Смолин предложил включить в рекомендации заседания предложение правительству исключить из закона об образовании понятие образовательных услуг. «Не хотелось бы, чтобы сбылся прогноз академика Ямбурга – что скоро профессия дефектолога станет самой массовой педагогической профессией», – заключил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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