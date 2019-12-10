«Рубить понемножку мы можем еще долго»: Госдума чуть расширила «федеральный список» орфанных заболеваний

Сегодня нижняя палата российского парламента согласилась включить еще два орфанных заболевания в перечень, по которому лекарственное обеспечение возложено на минздрав РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об апластической анемии неуточненной и наследственном дефиците факторов. Соответствующий законопроект нижняя палата парламента приняла сегодня в первом чтении.

Закупку лекарств по оставшимся 17 видам редких заболеваний регионы по-прежнему будут осуществлять за свой счет, и этот факт вызвал критику думской оппозиции, отметившей, что «рубить понемножку хвостик собачке мы можем еще долго».

Как сообщил один из авторов документа – сенатор Валерий Рязанский, на закупку лекарств для 1 518 больных двумя видами орфанных заболеваний из федерального бюджета до 2022 года потребуется по 2 млрд рублей ежегодно, при этом средства в бюджете уже предусмотрены. «На будущее мы ставим задачу перевести весь список орфанных заболеваний на федеральное финансирование, и тем самым облегчить жизнь бюджетам регионов», – отметил он.

«А как получилось, что средства в бюджете предусмотрены при отсутствии оснований для этих средств? – поинтересовался депутат от КПРФ Алексей Куринный. – Мы же основания принимаем только сегодня. Может быть, авторы какие-то волшебные приемы знают?» Ранее «единороссы» несколько раз отклоняли инициативы оппозиции под предлогом того, что средства на них в бюджете не предусмотрены.

Рязанский в ответ заявил, что работа с минздравом и минфином РФ шла параллельно работе над бюджетом, сначала авторы законопроекта предлагали объявить «федеральными» три орфанных заболевания, но договоренности удалось достичь только по двум. «Подбиралось под ту сумму средств, которая выделялась на эти решения. Не вижу в этом никакого греха, если это на пользу делу», – сообщил он.

Между тем, депутат от «ЕР» Наталья Боева, взяв слово, поинтересовалась, как включить в закон симптоматическую эпилепсию, подчеркнув, что этим заболеванием страдает «ребенок, 4 года». «Куда можно обратиться, чтобы симптоматическая эпилепсия тоже была включена на получение лекарства?» – спросила она. Главе думского комитета по охране здоровья Дмитрию Морозову пришлось объяснять коллеге по фракции, что такое орфанные заболевания, и почему в их число не может быть включена симптоматическая эпилепсия. «Если вы обратитесь к нам в комитет, мы постараемся помочь», – заверил он.

Оппозиция, тем не менее, не упустила случая напомнить минздраву о неисполненном обещании. «По два-три в год мы будет еще долго переводить. Дети, которые проживают в регионах, где денег недостаточно, ничем не виноваты, – заявил Куринный. – Они ничем не отличаются от детей, которые проживают в регионах, типа Москвы и Петербурга, где деньги есть. А так рубить понемножку хвостик собачке – два заболевания, три заболевания – мы будем продолжать долго. Надо брать это все на федеральный уровень и более того – переходить к лекарственному страхованию. Минздрав обещал это сделать три года назад, это не сделано до сих пор и непонятно, когда будет сделано».

В этот момент в дискуссию вмешался депутат от «ЕР» Александр Петров, который с апломбом заявил, что «никто кроме партии «Единая Россия» не занимался столько много с этими орфанными заболеваниями в комитете по охране здоровья», и тут же подчеркнул, что «это не пиар!»

Так или иначе, сенатор Рязанский в итоге пообещал сделать все, чтобы перевести оставшиеся 17 видов орфанных заболеваний на федеральное финансирование в 2021 году. «Может быть, придется делать две закладки, потому что речь идет о 24 млрд рублей, которые нам потребуются», – уточнил он.

Законопроект в первом чтении был принят единогласно 390 голосами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

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