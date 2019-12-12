Всеволод Чаплин: «Будь проклят этот «Северный поток», если это обмен на внедрение в Россию гендерных манипуляций»

Законопроект о семейном насилии должен быть отклонен полностью, компромисс с его авторами невозможен. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил протоиерей Всеволод Чаплин, выступая сегодня в Госдуме на заседании за «круглым столом», посвященном защите прав семьи. По его оценке, этот документ могут продавливать в обмен на «Северный поток» и отмену персональных санкций против российский элиты.

«Нужно понимать две вещи: это проект закона о запрете воспитания. Воспитание детей станет невозможным, – сказал Чаплин. – Все естественные, правильные, нравственно фундированные методы воспитания окажутся под запретом. И это запрет на нормальную жизнь в семье. В семье, конечно, бывают споры, иногда достаточно жесткие, но без них, увы, семья не живет никогда. Поэтому споры, какие-то взаимные ограничения и примирения должны быть признаны естественными элементами жизни семьи, и пытаться их объявить вне закона – это достаточно абсурдно».

Протоиерей также указал, что в законопроекте о семейно-бытовом насилии речь идет о действиях, «которые не подпадают ни под уголовный, ни под административный кодекс». «Нам говорят, что некое деяние, очень туманно описанное, не является ни правонарушением административным, ни преступлением уголовным, и – санкционируется наказание без преступления, – считает он. – Вот что нам предлагается – запретить то, что разрешено законом».

При этом, как подчеркнул Чаплин, в России и так достаточно «нелегитимного насилия» – «в полиции, при задержании, в местах скопления мигрантов, на улицах, в барах, ресторанах». «Об этом у нас почему-то не говорят. Насилие не в большинстве своем происходит в семье, но почему-то именно семью кому-то хочется опорочить, действуя ровно в русле тех кампаний, которые мы сегодня видим по западным телеканалам», – обратил внимание Чаплин, намекнув, что ему известны реальные заинтересанты такого законопроекта.

«Кто-то даже озвучивает версию о том, что нам надо менять внедрение этих западных веяний на «Северный поток», введение персональных санкций в адрес некоторых наших общественных и государственных деятелей. Это очень тревожные разговоры, – отметил он. – Я долго пытался понять, кто является источником продавливания законопроекта. Явно этот источник не в думе, тут есть источники, но они слишком маловлиятельны, чтобы продавливать кампанию во всех общенациональных СМИ. Кто это? Внутриполитический блок администрации президента? Не очень уверен, там не должно быть большого интереса к этой теме».

В итоге Чаплин сделал вывод, что законопроект о запрете семейного насилия продавливает «какая-то часть нашего внешнеполитического блока правительства, и те, кто заинтересован в лично отмене санкций, и в общем улучшении отношений с Западом».

Размен «Северного потока» и персональных санкций на «вторжение в Россию гендерной идеологии и персонального тотального контроля» недопустим, считает Чаплин. «Будь проклят этот «Северный поток», если он будет устроен в обмен на внедрение в Россию троянского коня глобальных гендерных манипуляций! Пусть будут вечными персональные санкции, если их предлагается менять на беззащитность России перед глобальным контролем!» – заявил протоиерей.

«Этот законопроект весь должен быть отклонен, компромисс невозможен. Поиски компромиссы достаточно лукавы», – заключил он, подчеркнув, что России нужен закон, гарантирующий семье право на автономию, и закрепляющий право родителей на воспитание детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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