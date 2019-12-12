Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка без экзаменов

Россия намерена упростить процедуру признания носителями русского языка для граждан Белоруссии и Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект сегодня принят Государственной думой в первом чтении. Парламентарии предложили МВД включить в законопроект всех русскоговорящих граждан стран бывшего СССР, однако замминистра внутренних дел Игорь Зубов встретил эту идею без энтузиазма.

Поправку предложено внести в ФЗ «О гражданстве» во исполнение поручения президента, пояснил Зубов, представляя законопроект. Согласно изменениям, гражданам Украины и Белоруссии не надо будет проходить собеседование для признания их носителями русского языка. Пока же они проходят это испытание в комиссии, образованной МВД. «Норма работала очень слабо», – констатировал замминистра МВД.

Вместо собеседования министерство предложило ввести заявительный порядок, при котором гражданам Украины и Белоруссии достаточно будет подать заявление о том, что они владеют русским языком как носители, а процесс подачи этого документа будет фиксироваться на аудио и видеоносители. Чтобы МВД и другие ведомства могли перестроить работу, в законе предусмотрена отсрочка его вступления в силу в 90 дней. «Сегодня в России проживает 172 тысячи граждан Украины и 32 тысячи – Белоруссии, имеющих право претендовать на получение гражданства нашей страны, – сообщил Зубов. – Это оптимизирует принятие гражданства».

Возражений идея МВД не вызвала. Однако парламентарии напомнили, что проблемы с собеседованием испытывают не только граждане этих двух государств. В частнрости, депутат Госдумы Николай Харитонов заявил, что в 90-е годы оценили количество оставшихся за границей РФ русских оценивалось в 25 млн человек. «Почему только Украина и Белоруссия? – возмутился он. – А Казахстан, Армения, Узбекистан? Почему так жестко?». «В Молдове русским владеют ничуть не хуже, а может быть, и лучше, – подхватил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. – Я бы предложил поправкой внести Молдову уже в этот законопроект».

Идея, судя по всему, не вдохновила замминистра. Он напомнил, что внесение поправок – прерогатива депутатов, а МВД, в свою очередь, должно будет их рассмотреть. При этом Зубов сообщил, что министерство сейчас готовит новый законопроект, «в котором большинство вопросов будет урегулировано». «А тут давайте остановимся на выполнении поручения президента», – предложил он.

В первом чтении отмену собеседования на признание носителем русского языка парламентарии поддержали единогласно – 364 голосами «за».

Белград, Катарина Лане

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