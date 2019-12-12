«Мы ворота открываем для желающих устраивать тут теракты!» Госдумская оппозиция предрекла России большие проблемы

Иностранцам разрешат селить в свои квартиры в России граждан любых государств, причем они не обязательно должны быть в родстве с хозяином помещения. Такой законопроект в первом чтении приняла сегодня Госдумы после короткого, но ожесточенного спора. Депутаты предрекли большие проблемы, связанные с террористической угрозой, если такой документ будет принят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива родилась в Министерстве внутренних дел, и была внесена в нижнюю палату парламента меньше трех недель назад. Как сообщил в Госдуме замглавы МВД Игорь Зубов, речь идет о том, чтобы предоставить иностранным гражданам право приема иностранцев в своих помещениях на территории РФ – при этом сам владелец жилья может жить или находиться не в России. Оформлением всех документов сможет заниматься представитель собственника, который должен будет также передать в организацию, осуществляющую миграционный учет, сведения об учете граждан по месту пребывания. Сведения о приезжих можно будет подавать в электронном виде.

Комментируя эту идею, депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская выступила с критикой и предрекла крупные проблемы с собственниками соседних квартир, управляющими компаниями, «если в помещении будет проживать неограниченный круг лиц». «Собственник может не проживать в РФ, – указала она. – Где гарантия, что он будет выполнять свои обязательства по оплате ЖКУ, капремонта? Отсутствует форма ответственности в таких ситуациях. Нельзя узко смотреть только на эту ситуацию, надо системно рассматривать законодательство, акты жилищного права. У нас большие сомнения, я прошу очень аккуратно подойти к этому моменту».

Ее коллега по фракции Олег Нилов со своей стороны подчеркнул, что «Справедливая Россия» против инициативы МВД. «У нас много вопросов. Лицам без гражданства дают право становиться собственниками квартир, – пояснил он. – Разве у нас нет проблем, особенно в мегаполисах – когда приезжает непонятно кто и с какими целями, это не высококвалифицированные специалисты и ученые, а непонятно кто. Россия не проходной двор. Где ограничение по площади? Что, опять будут резиновые квартиры, да еще с иностранными гражданами? Мы делаем шаг вперед и три вбок, запутывая ситуацию».

Кроме того, как отметил Нилов, возникают и вопросы по поводу исполнения антитеррористического законодательства – именно этот аргумент, как правило, используется в пояснениях к документам, ужесточающим действующие законы. «У вас есть заключение ФСБ? По вопросам террористической безопасности мы не просто форточки, мы ворота открываем для желающих устраивать тут теракты! – возмутился Нилов. – А электронная регистрация – почему не должен он с паспортом лично явиться, и может быть даже отпечатки оставить? Он может передать и фейковые документы. И если он приехал работать – это одно дело, а если с непонятными целями, почему это никто не проверяет? Утром – патент на работу, проверили его, вечером регистрируем».

Парламентарий призвал не торопиться с принятием законопроекта и вынести его на общественное обсуждение. Представитель МВД, в свою очередь, отметил, что сейчас в России жилье имеют 48 тысяч иностранцев, и «вы сами знаете, какое количество наших граждан имеет жилье за рубежом, и это не только олигархи, а простые люди, у которых самые небольшие квартирки в разных городах мира». Замминистра заверил, что никаких угроз резиновых квартир и неоплаты коммунальных услуг нет, поскольку «мы с вами вместе за последние годы это все регламентировали».

В итоге за законопроект в первом чтении в итоге проголосовали 338 парламентариев, 18 против и один воздержался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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