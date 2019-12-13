«А то у всех сразу амнезия наступает»: Госдума вмешается в скандал с дефицитом лекарств

В кризисную ситуацию с льготным лекарственным обеспечением вмешается Госдума. Как передает корреспондент РИА «Новый День», нижняя палата парламента во вторник, 17 декабря, рассмотрит постановление об обращении к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву по поводу дефицита лекарств в России. Соответствующее предложение депутата от КПРФ Алексея Куринного вызвало резкую реакцию спикера Госдумы Вячеслава Володина, который отчитал за «страусиную политику» комитет по охране здоровья.

С предложением рассмотреть постановление Госдумы об обращении к Медведеву Куринный выступил в начале пленарного заседания. «Речь идет об остром дефиците средств на льготное лекарственное обеспечение», – пояснил он, отметив, что проект постановления думский комитет по охране здоровья рассмотрел еще три недели назад, и документ должен был оказаться в повестке дня в числе первоочередных для рассмотрения.

«Комитет сначала обратился в правительство и сейчас мы ждем результата, ответа, – сообщил на это глава комитета, «единоросс» Дмитрий Морозов. – После этого решили вынести на Думу».

«На комитете было принято решение, и по правилам оно должно быть вынесено на заседание, – возразил Куринный. – Поддерживается или нет, это уже неважно. Оно должно быть рассмотрено без всякого заключения – тем более что заключение уже пришло. И из правительства, и из профильного министерства, и от всех остальных».

«Вячеслав Викторович, разрешите, мы в течение часа доложим? – обратился к Володину внезапно погрустневший Морозов. – После рассмотрения на комитете мы решили запросить информацию в правительстве».

Парламентарий признал, что вопрос о дефиците средств на лекарства для льготников обсуждается не первый месяц, и «здесь нет однозначного ответа, поэтому мы сподвигаем правительство и Минфин к пошаговой реализации». Суть вопроса, по мнению «единоросса», ясна, и дополнительно актуализировать его постановлением Госдумы «не совсем корректно». Запрошенная у кабинета министров информация касалась возможности дополнительного финансирования в следующем году, уточнил он.

История с «замыленным» постановлением явно не понравилась спикеру Госдумы. Володин предложил руководителям фракций актуализировать темы правительственных часов с министрами, чтобы они «были не про жизнь на Марсе, а по тем проблемам, которые волнуют наших граждан». «У нас примеров масса, когда приходят и рапортуют «у нас все хорошо», – напомнил он. – А если не так, давайте этот разговор организуем, не надо тут страусиную позицию занимать, тогда меньше вопросов будет, это касается не только здравоохранения, но и образования».

Спикер Госдумы призвал разобраться с зарплатами молодых специалистов, «отодвинув в сторону» зарплаты бухгалтеров и главврачей. «А сейчас, оказывается, появились любимые секретарши и уборщицы, которые получают по 120 тысяч рублей, – возмущенно заявил Володин. – А молодые специалисты по 16 тысяч получают, и смотрите, кто пойдет с высшим образованием работать в больницы».

Что касается машин «скорой помощи», то их почему-то выделяют не тем регионам, в которых износ этой техники достиг 60%, как в Тамбовской области, а регионам-донорам, которые и сами могут их закупить. «Надо этот разговор (о молодых специалистах) строить вместе с Минпросвещения, – указал Володин. – А то как только начинаем выходить на правительственный час – вступают договорные отношения. В том числе, как мне стыдно признать, и с нашими коллегами из аппарата Государственной думы. И у всех сразу амнезия наступает, и все хорошо».

В итоге было решено рассмотреть проект постановления на Совете Госдумы в понедельник, и вынести на пленарное заседание в приоритетном порядке во вторник, 17 декабря.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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