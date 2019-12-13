В Госдуме заявили о срыве нацпроекта «Жилье»: идея Минстроя РФ принесла пользу только банкам

Нацпроект «Жилье и городская среда» сорван в перспективе ближайших трех лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом на пленарном заседании Госдумы заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный, ссылаясь на мнение экспертов и участников строительной отрасли. По его словам, причиной стал переход на новую схему финансирования с использованием счетов-эскроу, который в профильном сообществе назвали выгодным только кредитным организациям.

Как сказал парламентарий, российские строители бьют тревогу, предсказывая обвальное сокращение объемов строительства и массовое банкротство застройщиков и подрядчиков. Эти заявления подтверждает статистика, согласно которой ипотека прекращает работать в качестве драйвера жилищного строительства – из запланированных 1,5 млн таких кредитов в 2019 году выдано всего 800 тысяч. «Падение остановить невозможно, – сказал Куринный. – По мнению экспертов, выбран платежный ресурс 12% населения, которые в принципе могут воспользоваться ипотекой». Чтобы банк выдал такой кредит, в среднем по России зарплата заемщика должна составлять 50 тысяч рублей и более – при том, что средняя зарплата по стране составила 31 тысячу рублей.

Куринный обратил внимание, что на Алтае спад строительства в этом году составил 50%, в Томской области – 37%. «Растет количество банкротств, официально признано, что 489 компаний находится в стадии банкротства, – подчеркнул депутат. – Но по данным «Опоры России», таких компаний 800. У банкротов по официальным данным находится 11 млн кв метров жилья».

По словам парламентария, по всей стране идет задержка и перенос сроков сдачи жилых домов. В частности, в Ульяновской области, от которой избран Куринный, «даже крупные градостроительные компании сегодня имеют огромные сложности». Задержка сдачи объектов с 2,2 месяца в 2016 году дошла до 8 месяцев, при этом вовремя сдается только 30% объектов, а срок строительства в среднем вырос с 29 до 36 месяцев.

«Обманутых дольщиков, действительно, наш механизм защищает, но если будет сокращаться объем средств, которые поступают на этот рынок, мы не сможем выполнить задачи, которые поставлены в указе президента, – предупредил Куринный. – А многие из экспертов уже сегодня их считают... волшебными».

Проблема заключается в том, что введенным по инициативе Минстроя проектным финансированием может воспользоваться очень небольшое количество компаний, пояснил парламентарий. Мелкие и средние строительные организации просто не могут получить в банке кредиты.

«На 1 ноября 50% всех эскроу-счетов по России открыто в Москве, – сообщил депутат. – В 24 регионах не взято ни одного кредита под проектное финансирование, в 17-ти – есть единичные договоры. То есть в 41 регионе практически новый механизм сегодня не заработал. Это тревожная ситуация, которая требует анализа, что необходимо делать».

Парламентарий подчеркнул, что в малых городах в 42 регионах строительство по долевым механизмам не выявлено вообще.

Куринный отметил, что разговаривал с представителями строительной отрасли об этих проблемах. «Они говорят, что реформа направлена исключительно на интересы банковского сообщества, – сказал депутат. – Потому что теперь банки навязывают свои условия всему рынку, именно им дано право определять, какие документы нужно предоставлять, соответственно, процесс затягивается. Банк может затребовать у застройщика 131 документ!»

Застройщики в итоге затягивают закладку новых домов, при этом из двух третей застройщиков 75% получили отказ от банков. «Понятно, это самые мелкие и средние, но сам факт! Еще часть отказалась из-за высокой стоимости кредитов, которые предложили наши банки, – уточнил депутат. – Срок предоставления кредитов колеблется от 45 дней до 6 месяцев, то есть может выпасть целый строительный сезон, если этот механизм не будет изменен».

Как заявил парламентарий, лукавством обернулось и обещание выдачи застройщикам банковских кредитов под 5-6% – о таком подорожании квадратного метра ранее заявлял глава Минстроя РФ Владимир Якушев. В реальности застройщикам предлагают кредиты под 12% годовых, «а после того как банк вводит свои комиссии, стоимость долевого строительства возрастает до 40%, особенно для малых компаний», – сказал Куринный.

«Сегодня под угрозой срыва реализация национального проекта, – заявил депутат. – Надо срочно что-то делать. Может быть, это отказ от банковских гарантий для небольших застройщиков. Возможно, изменения в Налоговый кодекс по исчислению НДС на деньги на счетах-эскроу – потому что они не считаются целевыми и обкладываются НДС. Нужно убирать избыточные требования в части банковского обеспечения и ограничить круг документов, которые должны предоставляться банкам».

В этой связи Куринный выдвинул предложение от фракции КПРФ провести анализ ситуации в строительной отрасли в свете перехода на проектное финансирование. «Многие говорят, что на ближайшую трехлетку реализация нацпроекта уже сорвана», – подчеркнул он.

Переход на проектное финансирование в долевом строительстве был разработан Минстроем РФ, внесен в Госдуму и принят большинством голосов в декабре 2018 года. Согласно закону, новый порядок заработал с 1 июля 2019 года.

Глава Минстроя, экс-губернатор Тюменской области – выходец из банковского сектора. После окончания ТюмГУ в 1993 году он пришел работать в Ямало-Ненецкий филиал Запсибкомбанка, в котором к 1998 году дорос до президента. В 2001 году с приходом в кресло губернатора Тюменской области Сергея Собянина, Якушев был назначен вице-губернатором региона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.19

Зеленский ответил шуткой на снятие с российского эфира «Слуги народа». / «А то у всех сразу амнезия наступает»: Госдума вмешается в скандал с дефицитом лекарств. / СМИ: Россия хочет взломать Марианскую впадину и обрушить цунами на США. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»