«А без пива Минспорта не способно привести нашу сборную к победе?» Госдума вернула алкоголь на стадионы

Нижняя палата российского парламента, вернувшая накануне «курилки» в российские аэропорты, сегодня разрешила вернуть пиво на футбольные стадионы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу, внесенную двумя депутатами от ЛДПР, в числе которых – сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев, парламентарии поддержали в первом чтении большинством голосов после долгого и жаркого обсуждения.

Документ разрешает продажу пива и пивных напитков в подтрибунных помещениях во время футбольных матчей. Лоббисты закона заявили, что пиво «не является вредом, а создает культуру». Интересно, что одним из двух авторов законопроекта выступил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского – который на этой неделе жарко убеждал коллег вообще отказаться от алкоголя даже на новогоднем праздничном столе.

Фракция КПРФ выразила протест против инициативы «соколов Жириновского», напомнив авторам, что из себя представляют «пивные напитки» – разбавленный спирт с химическими добавками с запахом пива. Оказалось, что представлявший положительное заключение думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев вообще не понял, что имел в виду его коллега из КПРФ. «А, вот это что. Просто я с таким не сталкивался», – пояснил он, и пообещал ко второму чтению включить в законопроект запрет на реализацию пивных напитков на стадионах. При этом он отметил, что новшество не принесет серьезного роста прибыли двум находящимся в России пивным компаниям, назвав смягчение условий продажи пенного напитка на стадионах методом популяризации культуры употребления пива.

Фракция «Справедливая Россия» также выразила категорическое несогласие с пивной идеей. «Нельзя ни под каким предлогом разрешать употребление таких напитков на стадионах, – заявил депутат Валерий Гартунг.– Человек не замечает, как становится зависимым от пивного алкоголизма. У нас население сокращается, люди просто не доживают из-за того, что многие просто спиваются».

Шум в зале вынудил вице-спикера Александра Жукова сделать коллегам замечание. «Я понимаю, что тема очень живая, многим близка но все же прошу эти стихийные совещания прекратить», – попросил он.

Пояснительная записка авторов документа дала повод «единороссу» Игорю Станкевичу обратиться к Лебедеву с каверзным вопросом. «В ваших документах есть такое выражение: возвращение на стадионы пивных брендов создаст условия для подготовки футболистов, способных привести российскую сборную по футболу к победам на мировых и европейских соревнованиях», – зачитал он. Зал грянул хохотом и аплодисментами.

«Вы считаете, что без пива Министерство спорта не способно привести нашу сборную [к победе]? – с сарказмом спросил он. – И еще. Чем отличается ваше предложение от «разливаек», которые мы собираемся закрывать?»

«Сейчас продажа пива запрещена, а результаты у нас неутешительные, – попытался отшутиться Лебедев. – Давайте разрешим и сравним? Кстати, на ЧМ пиво было разрешено, и мы показали результат значительно лучше, чем 16 лет до этого и два года после. Это если в шутку». Серьезным обоснованием возвращения пива на стадионы Лебедев назвал деньги, которые «будут вкладываться в развитие детско-юношеского спорта», от которого зависит мастерство сборной. При этом «наливайки» он назвал «бесхозными и бесконтрольными», а на стадионах, заверил депутат, все «будет сертифицировано, маркировано и подлежать досмотру, прежде чем продаваться болельщикам».

Депутат от КПРФ Николай Осадчий со своей стороны потребовал, чтобы Госдуме представлено заключение второго профильного комитета – по охране здоровья, поскольку пиво, согласно официальным заключениям, плохо влияет на организм человека. Здоровье и алкоголь несовместимы, заявил парламентарий, сообщив, что «фракция не будет поддерживать этот законопроект».

«Единороссы» были более осторожны. Депутат Владимир Новиков предложил пригласить на второе чтение представителей Российского футбольного союза, чтобы они рассказали, на что именно и как пойдут средства от «пивных соглашений». Его коллега Алексей Веллер напомнил, что на ЧМ «пиво на стадионе присутствовало по требованию ФИФА». Депутат заявил, что у него лично от матча остались только положительные впечатления, он не видел ни одного нетрезвого болельщика, а российские и зарубежные СМИ не сообщали об инцидентах с пьяными фанатами. «Настроения людям прибавляло отсутствие запрета на пиво, именно запретный плод сладок», – заявил он, подчеркнув, что нежелательных болельщиков охрана на стадион не пускала, и эту практику следует ввести на постоянной основе для всех матчей. «На ВИП-трибунах пиво присутствует, а на других трибунах его нет. Давайте введем это для всех, не разделяя болельщиков на категории согласно купленным билетам», – демократично предложил депутат.

Правда, в «Единой России» единства не было. Депутат Сергей Железняк назвал странной саму постановку вопроса финансирования детского спорта за счет алкоголя и поощрять спортивные сооружения к продаже алкоголя. Он также напомнил, что патриарх Московский и Всея Руси призывал не поощрять возвращение продаж пива в подобных местах. Парламентарий поинтересовался, выясняли ли авторы законопроекта позицию РПЦ по своей инициативе.

В ответ Игорь Лебедев заявил, что законодатели обязаны выяснять только позицию правительства РФ по вносимым проектам законов. «Мнение всех остальных участников гражданского общества не имеет какой-либо законодательной основы», – подчеркнул он, имея в виду Русскую православную церковь.

Однако Железняка это не убедило. «Если мы говорим, что нет равноправия и где-то алкоголь все же продается, то это безобразие: запрет должен действовать для всех, – заявил он. – Да, мы делали исключения для проведения международных футбольных мероприятий, и это было вынужденное зло». Железняк подчеркнул, что алкоголь вступает в диссонанс со спортом и здоровым образом жизни. «Я считаю, этот очень важный вопрос, который потребует от нас отчета перед нашими избирателями», – заключил он, покидая трибуну.

По итогам обсуждения Лебедев заявил, что предполагал такую жаркую дискуссию, пообещав пригласить ко второму чтению как представителей РФС, так и футбольных клубов. «Мы готовы расширить это и на другие виды спорта, Федерация хоккея хотела бы, чтобы пиво продавалось и на их матчах тоже», – уточнил он.

«Я не понял, почему нам кто-то вдолбил, что употребление пива ведет к алкоголизму, а продажа на стадионах ведет к спаиванию граждан. Почему мы так плохо думаем о наших гражданах? Сколько нужно выпить для того, чтобы получить алкоголизм – цистерну, ведро? А сколько вы успеете выпить того пива за матч? Полтора кружки! Все и так пьют пиво дома, в баре, в кафе. Пусть они придут на стадион», – предложил Лебедев.

В итоге аргументы «пивных лоббистов» убедили 296 парламентариев. Против этой идеи проголосовал 61 депутат, воздержавшихся не было.

Поправки планируется внести в два федеральных закона: «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» и «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Первый из них предложено дополнить пунктом о том, что запрет на продажу пива «не распространяется на розничную продажу пива и пивных напитков, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями на основании соглашений (договоров) с организаторами спортивных мероприятий, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания во время проведения матчей официальных спортивных соревнований по футболу (за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий)». В закон «О физкультуре и спорте» предполагается предусмотреть, что средства, полученные организаторами матчей от заключения соглашений на реализацию пива и пивных напитков «направляется на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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