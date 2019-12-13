Госдуме предложили отменить техосмотр автомобилей и ввести ТО для российских дорог

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект был внесен группой депутатов от «Справедливой России», однако ни правительство, ни думский профильный комитет его не поддержал.

Депутат Госдумы от фракции «эсеров» Олег Нилов, представляя законопроект, сообщил, что из-за технического состояния машин происходит меньше 4% аварий, и для владельцев личных машин техосмотр вполне можно отменить. Для тех, кто все же поедет на неисправном автомобиле и попадет в ДТП, парламентарий предложил установить полную ответственность перед страховыми компаниями и владельцем дороги.

Идею об отмене техосмотра поддержал представитель фракции КПРФ Алексей Куринный, который напомнил об опыте Грузии, отменившей техосмотр для личных машин, и никакого всплеска аварийности из-за неисправностей автомобилей не произошло. «А вот то, что коррупция уменьшилась – это доказанный факт», – подчеркнул он.

Однако глава транспортного комитета Госдумы, «единоросс» Евгений Москвичев заявил, что он к этому опыту относится отрицательно, поскольку в Грузии количество транспортных средств на душу населения существенно меньше. При этом он подчеркнул, что в России в сервисных центрах сейчас обслуживается меньше половины автомобилей. «А где остальные? От случая к случаю?» – возмущенно поинтересовался он и обратил внимание, что число ДТП по причине технической неисправности автомобиля составляет не 3,7%, а уже превысило 7%.

Депутат от «ЕР» Сергей Вострецов поддержал коллегу по фракции. «Разве 3,8% аварий по техническим неисправностям -это мало? – возмутился он. – Автомобиль, когда он выходит на трассу, он должен быть совершенно исправен. Мы здесь можем снизить аварийность до ноля. А 4% это очень много, это конкретные жизни! Когда автомобиль не может затормозить из-за отсутствия нормальных покрышек, или тормоза у него неисправны. Я считаю, что законопроект вредный».

«Я не считаю наших людей идиотами, когда он знает, что у него тормоза неисправные – он не поедет. Если только не употребил пивка на футболе, – возразил депутат Нилов, намекая на только что принятый в первом чтении законопроект от либерал-демократов, разрешающий продавать пиво на стадионах. – 37% ДТП происходит из-за состояния улично-дорожной сети. А вот там где ТО? Ежегодное хотя бы? Выдается паспорт пригодности этим дорогам? Я вот туда предлагаю перенести усилия, там 37% ДТП, а здесь 3,7%. До ноля невозможно довести, машина все равно может ломаться. А если водитель имеет справку, что он не идиот, он никогда не сядет в неисправный автомобиль».

Однако «единороссы» были не настроены поддерживать идею «эсеров». За законопроект проголосовало лишь 83 депутата. «Фракция большинства» по своей традиции голосовать не стала вообще.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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