ЧП на «зеленой» ветке метро: под поездом погиб пассажир

В московском метро на Замоскворецкой линии мужчина упал на пути и погиб. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, ЧП произошло сегодня около 8 утра.

«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – говорится в сообщении.

Как уточняет «Москва 24», пассажир упал с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд на станции «Коломенская». Врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. По данному факту инициирована проверка.

По официальным данным, к 8:27 движение было введено в график. Однако, судя по комментариям москвичей, движение было урегулировано позже. «Ничего подобного, Автозаводская стоит битком», – отметил один из пассажиров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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