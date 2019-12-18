Главу Минэка РФ вызвали в Госдуму для объяснений

Министру экономического развития России Максиму Орешкину придется начать новый год с объяснений перед депутатами Госдумы и экспертным сообществом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для этого стал «сырой» законопроект о защите капиталовложений и поощрении инвестиций, внесенный в нижнюю палату парламента правительством РФ.

«Мы 20 января планируем провести слушания по данному законопроекту, – сообщил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами с докладом об итогах осенней сессии. – Мы предлагаем министру экономического развития выступить с докладом по данному законопроекту. Во-первых, он отвечает за рост экономики, это его KPI. Вот пусть объяснит, как он предложил принять «сырой» законопроект. Должна быть ответственность. И в-третьих, у нас нет желания кого-то делать крайним – пожалуйста, вносите в него поправки, мы готовы к компромиссам и обсуждениям».

Володин назвал законопроект долгожданным, необходимым для решения задачи повышения темпов роста экономики. Однако после его внесения в Госдуму во время обсуждения экспертным сообществом стало понятно, что он требует основательной доработки. В первом чтении Госдума приняла документ с условием, что ко второму в него будут внесены необходимые поправки.

«Уважаемые наши коллеги из правительства! – обратился к чиновникам Володин. – Хочется обратиться, прежде всего, к вам. Когда принимаете решения – а они принимаются коллегиально – у вас есть возможность остановить сырые законы и не вносить их в Государственную думу, чтобы потом об этом не говорить. А если официально внесли, тогда отстаивайте, убеждайте, работайте с экспертным сообществом, с депутатским корпусом. Под этим законопроектом стоит ваша подпись».

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что «без ответственного подхода мы не решим ни одну задачу». «Что бы мы ни обсуждали в следующем году, у нас вопросы экономики и ее роста будут ключевыми», – подчеркнул он.

Законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» был внесен правительством РФ в Госдуму 2 ноября. В пояснительной записке говорится, что этим документом «формируются основы законодательства об инвестиционной деятельности и ее развитии» и создается правовая основа для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций частными инвесторами. Как уточняют авторы проекта, «в настоящее время на достижение национальных целей развития Российской Федерации планируется направить более 13 трлн рублей средств федерального бюджета до 2024 года».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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