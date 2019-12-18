«Это издевательство!» Госдума разрешила переселять из аварийных квартир в крошечные общежития

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем чтении одобрила закон о переселении из аварийного жилищного фонда. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от «Справедливой России», глава комитета по жилищной политике Галина Хованская назвала этот документ издевательством над людьми, а не подарком к Новому году. По ее оценке, новый закон нарушает Конституцию и не учитывает поручение президента РФ Владимира Путина.

«Из законопроекта выхолощено даже то, что было принято в первом чтении! В нем не учитываются ни результаты парламентских слушаний, в которых участвовал 41 субъект РФ, ни наша позиция», – подчеркнула Хованская.

Парламентарий обратила внимание, что в этом документе «не учитывается поручение президента ввести определение ветхого жилищного фонда, не учитывается решение президиума Верховного суда». «А те новые механизмы, о которых говорится в паспорте федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», и они считаются уже выполненными – заключаются в следующем: дать ипотеку малоимущим, живущим в аварийном жилье, и переселить собственника в маневренный фонд с нарушением конституционной нормы о предварительности возмещения», – отметила депутат.

«Это подарок к Новому году? Это издевательство над людьми! Это не политиканство, это интригантство!» – заявила Хованская.

Она также напомнила про решение Верховного суда, что в компенсацию за снос аварийного жилья собственникам должна включаться «не только стоимость земельного участка, и не по периметру, как это делают в Татарстане, но и стоимость не произведенного капремонта».

Парламентарий указала, что в законопроекте Минстрой решил заселять граждан в маневренный фонд из аварийного жилья на срок до двух лет. «То есть семью собственника – не только нанимателя – имейте в виду! – переселяют в этот фонд с шестью квадратными метрами на человека, из двух-трехкомнатной квартиры, и живите там, и ни в чем себе не отказывайте!..» – объяснила она причины отказа голосовать за инициативу Минстроя.

Хованская пообещала, что, если законопроект, нарушающий конституционные нормы, все же будет подписан президентом, «эсеры» будут вносить в него поправки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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