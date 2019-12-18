«Это чудовищно!» Жириновский констатировал провал реформ в России

Реформы в России оказались провальными, однако оценки действиям их авторов никто не дает. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

В частности, Жириновский напомнил об административной реформе, в ходе которой в России появились федеральные агентства. «Лучше стало? Нет. Больше чиновников – больше бюрократии, – заявил он. – Милиция стала полицией – больше стало порядка? Нет. Экономические проблемы… в ВТО надо вступать? Вступили. Теперь говорят – плохо, что вступили. Но это же надо оценивать, кто агитировал. Всем нашим поражениям надо дать оценку, чтобы это не повторять».

Лидер ЛДПР призвал вспомнить авторов федеральных законов, благодаря которым в стране появились обманутые дольщики. «Кто это придумал – отдавать деньги этому заправиле, который будет якобы строить дома, а на самом деле сбегает? Кто авторы? Мы авторов не называем, и даже ведомства не называем!» – возмущенно сказал он.

«Я здесь ставил вопрос отделить патологоанатомическую службу от службы главного врача. Мы же не знаем, от чего умирают наши люди! Половина диагнозов не подтверждается. Нет, главврач хочет сам решать – от чего лечили, так и пишите, – отметил лидер ЛДПР. – Так вы неправильно лечили, вы загубили больного, и семья не знает наследственной болезни, генетики заболевания. В этом же зале вы не захотели 10 лет назад дать возможность патологоанатому говорить причину смерти. Это чудовищно – от нас закрыли причину смерти наших близких!»

Жириновский вновь напомнил о миллионах русских, которые после развала СССР остались в бывших союзных республиках – за границей России. «Чего вы их-то отсекаете? Вы их оставили за другими границами! – заявил он. – Утром они уже проснулись иностранцами, второго и третьего сорта, и их стали выгонять пинком под зад».

В этой ситуации лидер ЛДПР в очередной раз призвал сменить национальные республики в составе России на губернии и убрать приоритет международного права. «Давайте уберем «Мы многонациональный народ России», и сделаем – «Мы, русские и другие народы России, договорились о нижеследующем», – предложил Жириновский. – Кто это мешает написать? Единственный народ не указан в собственной Конституции! Где еще такое есть, назовите хоть одну Конституцию, хоть одной самой маленькой страны».

Вернувшись к теме выборов, главный либерал-демократ России призвал перенести Единый день голосования на весну, и ликвидировать мажоритарную систему. «Так же было при советской власти, голосование всегда в марте, – напомнил он. – Голосовать только по партийным спискам. Одномандатный округ – это сепаратизм, коррупция».

После этого лидер ЛДПР упрекнул «Единую Россию», что партия власти исключила из своих рядов ярославского депутата-«единоросса», обвиненного в убийстве, а в завершение своего монолога поздравил всех с наступающим Новым годом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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