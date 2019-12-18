«Вам нужны избиратели-пьяницы, наркоманы и уголовники!..» Жириновский отказался голосовать за собственный законопроект

Осенняя сессия нижней палаты российского парламента завершилась курьезом. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в резких выражениях высказался против принятия в третьем чтении законопроекта, соавтором которого сам же и являлся. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это не преминул отметить спикер Госдумы Вячеслав Володин – после яркого выступления главного либерал-демократа председатель нижней палаты, вопреки обыкновению, под смех депутатов зачитал список авторов документа, и сделал паузу после фамилии главы фракции ЛДПР.

В своем выступлении Жириновский заявил, что в России надо «не открывать курительные комнаты, а закрывать все эти распивочные, чтобы в магазинах бутылки нигде не стояли, пусть за занавеской стоят, и написать там «Отрава», чтобы [покупатель] входил туда – и колени дрожали».

«Виноделы сегодня будут рады, – подчеркнул Жириновский. – Только для них это дополнительные рабочие места, для правительства налоги, а для граждан – лишняя нагрузка на организм. Пиво разрешаете на стадионах продавать, всякие гадости, сейчас этот снюс…»

В этот момент в зале пленарных заседаний послышался смех и аплодисменты. «Что вы хлопаете, фракция не будет голосовать в третьем чтении! – отреагировал лидер ЛДПР. – Вы рекламу разрешили для пива! Это правительство лоббирует, оно одобрило, чтобы продавали пиво в ларьках. Вы скоро все разрешите, еще и легкие наркотики!»

«Мы прекрасно знаем, зачем это делается! Вам нужны новые избиратели – пьяницы, наркоманы и уголовники, вот и будете на них рассчитывать, – заявил лидер ЛДПР. – Не надо на них рассчитывать! Надо стараться, и начать с нашего буфета: убрать весь алкоголь, провести антиалкогольную кампанию в стране».

Обращаясь к «единороссам», Жириновский подчеркнул, что критикует правительство «партии большинства», поэтому аплодисменты после его заявлений выглядят странно. «Что вы, рады критике? Так надо наводить порядок в вашем правительстве, – заявил лидер ЛДПР. – Вы же правительственная партия, а вы хуже относитесь к правительству и президенту, чем мы».

После этого парламентарий благосклонно согласился с тем, что фракция поддержит законопроект в третьем чтении. «Надо все-таки помочь нашим виноделам», – под смех и аплодисменты коллег заявил он, однако тут же передумал: «Ну тогда не будем голосовать! Фракция ЛДПР голосовать не будет! А вы спаивайте народ…»

После Жириновского слово взял бывший глава Роспотребнадзора, депутат от «Единой России» Геннадий Онищенко. Он назвал закон «довольно редким по формату, который является по существу кодексом библейской отрасли – виноградарства». При этом бывший главный санитарный врач страны заверил, что этот документ даст возможность резко повысить качество вина, которое будет продаваться в России.

«Переход с северного типа потребления с более тяжелых напитков на южный тип – более мягких винных напитков в данном случае алкогольных – слабоалкогольных, со средним содержанием метилового спирта – это тоже решение проблемы, снижение потребления алкоголя в нашей стране», – сообщил он.

В итоге в третьем чтении документ был одобрен 386 голосами депутатов, против не высказался никто, и один воздержался.

Закон был разработан в целях господдержки винодельческой отрасли и устанавливает ее правовые, организационные, технологические основы. «На данный момент в России отсутствует систематизированная нормативно-правовая база, регулирующая отношения в данной сфере. Отдельные нормы, содержащиеся в различных актах, зачастую противоречат друг другу, оставляют неурегулированными важные для функционирования отрасли вопросы», – говорится в пояснительной записке.

Закон предполагает создание в России Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон, которые будут оценивать качество вина, в том числе, с защищенным географическим указанием и вина с защищенным наименованием места происхождения. Предполагается также, что появятся саморегулируемые организации, будут установлены технологические правила производства, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина, крепленого вина, игристого вина, определены особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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