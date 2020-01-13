Мусор, грязные реки и вредные примеси в воздухе: Счетная палата разгромила работу чиновников по нацпроекту «Экология»

Счетная палата разгромила работу чиновников по нацпроекту «Экология», который оказался на предпоследнем месте по уровню исполнения (61,7%) в минувшем году. Как следует из отчета аудиторов, россияне дышат грязным воздухом, который провоцирует заболевания, в стране почти не осталось чистых рек, проблемы с мусором не решены, как и вопросы сохранения лесов и восстановления почв – чиновники фактически провалили работу по нацпроекту, который был призван исправить бедственное положение дел.

В частности, к 1 ноября 2019 года все еще не утверждены все необходимые правовые акты. Из-за позднего принятия федерального закона о едином операторе обращения с отходами I и II классов опасности сорван срок введения в действие федеральной схемы. Вместе с тем Минприроды и Росимущество затянули сроки по внесению предложений в законодательство об экологическим туризме в национальных парках, а февральское поручение главы государства об усилении правового режима государственных природных заповедников не выполнено до сих пор.

В результате по отдельным направлениям так и не было выделено финансирование. Например, федеральный проект «Чистый воздух» не финансируется вообще – потому что чиновники не установили правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов в регионы. По этой же причине до субъектов так и не дошли деньги, выделенные из федерального бюджета на очистку стоков в Байкал. В результате волокиты в Минсельхозе с утверждением необходимых правил деньги не пришли и в подведомственные ему учреждения, которые должны были заняться расчисткой мелиоративных каналов Нижней Волги и реконструкцией гидротехнических сооружений.

Аудиторы назвали недостаточными меры по обеспечению экологически ориентированного роста экономики – в стране истощаются природные ресурсы, а при их неэффективной разработке происходит загрязнение окружающей среды. По оценке Счетной палаты, водные ресурсы из-за устаревших технологий и больших потерь при транспортировке используются нерационально, а уровень потребления сырьевых ресурсов слишком высок, что приводит к неуклонному росту объема отходов – при этом основной их объем (86,8 % от общего количества) образуется как раз при добыче полезных ископаемых.

«Ежегодно образуется примерно 4 млрд тонн отходов производства и потребления, из которых 55-60 млн тонн составляют твердые коммунальные отходы», – говорится в отчете ведомства. Мусор занимает все больше земель сельхозназначения, которые выводятся из оборота. Около 15 тысяч санкционированных объектов размещения отходов занимают примерно 4 млн гектаров, и ежегодно увеличиваются на 300-400 тысяч га.

С ростом экономики, судя по документам стратегического планирования, негативное воздействие на природу в России будет только усиливаться. Например, из-за роста строительства жилья и дорог возрастет количество строительных отходов, которые надо будет где-то размещать. «Строительные отходы будут образовываться на территориях городов Москва, Нижний Новгород, Казань, Тольятти, Владимир, Чебоксары, а также субъектов Российской Федерации, расположенных по берегам реки Волги и вблизи рек Оки и Клязьмы», – прогнозируют в Счетной палате.

При этом аудиторы, изучившие документацию «мусорной реформы», пришли к выводу, что ее разработчики не предусмотрели создание условий для создания системы вторичной переработки мусора, который нельзя захоранивать. До сих пор нет и мер по стимулированию использования многооборотной упаковки товаров – и снижению употребления одноразовой тары. Не разработаны и меры стимулирования раздельного сбора мусора, а в семи регионах емкость мусорных полигонов почти исчерпана. При этом такую ситуацию невозможно изменить -фактически даже при достижении целевых показателей программы мусор продолжит накапливаться, что создает риск срыва реформы.

Не блестяще обстоят дела и с федеральным проектом «Чистый воздух», полагают аудиторы, отмечая странный выбор 12 городов, где в рамках проекта планируется снизить вредные выбросы. К концу 2018 года высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха наблюдались в 46 городах страны – однако в проект почему-то вошли пять городов с низким уровнем загрязнения. Но даже с учетом этого воздух вряд ли станет чище – потому что проект вообще не учитывает снижение концентрации загрязняющих веществ, превышающих допустимый уровень, а рассчитан лишь на снижение объема выбросов. Фактически это означает, что предприятия смогут сократить объем выбросов, увеличив в них концентрацию загрязняющих веществ.

В федеральном проекте «Чистая вода» разработчики не включили в число показателей повышение качества питьевой воды в населенных пунктах без центрального водопровода – в таких условиях проживает около 9% населения страны. «Кроме того, базовые значения показателей федерального проекта, определенные при отсутствии методики их расчета, являются необоснованными», – подчеркнули в Счетной палате.

Судя по заключению аудиторов, не будет выполнен и федеральный проект «Сохранение лесов», поскольку из подготовленных планов неясно, за счет чего будут достигнуты оптимистичные показатели по восстановлению площади лесов и сокращению их гибели от пожаров.

Так же печально обстоят дела с воспроизводством биоресурсов на Байкале, оздоровлением Волги, сохранением биологического разнообразия и развитием экотуризма в национальных парках.

В отчете отмечается, что аудиторы не смогли оценить достаточность объемов средств, предусмотренных на реализацию федеральных проектов – оказалось, что в их паспортах нет соответствующих обоснований этих трат. Более того, в документации к нацпроекту «Экология» не объясняются механизмы привлечения внебюджетных инвестиций – хотя в объеме финансирования проекта они запланированы на уровне почти 80%.

В результате бюрократическая волокита и неочевидность планов привели к крайне низкому исполнению нацпроекта: к 1 ноября 2019 года потрачено 27,1% выделенных средств. В частности, исполнение по федеральному проекту «Чистая вода» составило 12,4%, «Оздоровление Волги» – 7,4%, «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – 0%.

В целом аудиторы Счетной палаты назвали экологическую обстановку в России неблагополучной. «В условиях загрязненного воздуха проживает 56 млн человек в 143 городах, – говорится в отчете. – При этом качество воздуха ухудшается в связи с изменением климата: метеорологические условия препятствуют рассеиванию примесей. Это особенно характерно для азиатской части России». При этом, как выяснилось, сточными водами «загрязнены практически все реки страны» – причиной стало отсутствие нужной очистки 88% стоков. «95% сельских поселений вообще не имеют канализационных очистных сооружений», – подчеркнули аудиторы.

Не решены проблемы Байкала – до сих пор они связаны с негативными последствиями прошлой хозяйственной деятельности и отсутствием очистки все тех же стоков. Волгу губит строительство гидроэлектростанций – они замедляют течение и мешают миграции рыб, а проблема с возрастающим объемом коммунального мусора приведет к тому, что уже через шесть лет его некуда будет вывозить.

«Ежегодно гибнет порядка 300 тыс га лесных насаждений. Более 70% случаев гибели связано с лесными пожарами, частота и интенсивность которых за последние 30 лет возросла на 30-50%. По прогнозам, ожидается увеличение пожароопасного периода до 50 суток в год», – говорится в отчете ведомства.

Отдельная проблема – глобальное потепление наступает на Россию в 2,5 раза быстрее, чем на остальной мир. Это приводит к частым экстремальным гидрометеорологическим явлениям и засухам, которые затронут большую часть земледельческой зоны России. При этом в зоне мерзлоты серьезно снижается несущая способность грунтов – за 50 лет она уменьшилась в среднем на 17%, а в отдельных регионах – до 45%. «Опасные деформации получат объекты железнодорожной, автомобильной и трубопроводной инфраструктуры, расположенные на многолетней мерзлоте», – прогнозируют аудиторы. Ущерб от климатических явлений до 2030 году может составить 2-3% ВВП в год.

Все это влияет на здоровье и жизнь россиян. «С загрязнением воздуха связаны порядка 7% случаев смертей от рака легких, 18% – от болезней легких, 20 % – инсульта и 34% – сердечно‐сосудистых заболеваний», – отмечают аудиторы.

Предполагается, что отчет Счетной палаты будет направлен в Минприроды, а также в Государственную думу и Совет Федерации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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