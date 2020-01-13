Гостиничное лобби: поправки в закон о туризме убьют бизнес на сдаче квартир в аренду

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина обращение, в котором раскритиковал готовящиеся поправки в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Как считает бизнес-омбудсмен, запланированные изменения будут выгодны только крупным гостиничным сетям, но при этом нанесут ущерб туристической привлекательности страны и поставят под запрет сдачу квартир в аренду.

Титов обратил внимание, что авторы поправок предлагают разрешить размещение туристов только в нежилом фонде, что может привести к полному запрету на предпринимательскую деятельность по сдаче жилых помещений в краткосрочную аренду для временного проживания. Между тем в других законах запрет на предоставление услуг размещения в жилых помещениях отсутствует, подчеркнул он. Например, Налоговый кодекс РФ (статья 346.27) определяет «помещение для временного размещения и проживания» не только как гостиничный номер или комнату в общежитии, но и как квартиру, комнату или частный дом.

В законе от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» место пребывания также определяется не только как гостиница, санаторий, медицинская организация и т.д., но и жилое помещение, в котором гражданин проживает временно.

В Жилищном кодексе РФ (п. 4 ст. 19) также содержится определение жилищного фонда коммерческого использования. Статья 17 не допускает размещение гостиниц в жилых помещениях, и именно на эту норму ссылаются авторы поправок в закон о туристической деятельности. Однако обязательным признаком оказания гостиничных услуг является наличие общей специальной инфраструктуры, связанной с размещением граждан (Положение о классификации гостиниц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. № 158). Именно это создает существенные риски нарушения прав иных жильцов многоквартирного здания, подчеркнул бизнес-омбудсмен, слова которого цитирует его пресс-служба.

Как пишет Титов, в мировой практике жилые помещения, сдаваемые в краткосрочную аренду, активно используются в туриндустрии и поддерживают на нем здоровую конкуренцию. Предполагаемый запрет ухудшит туристическую привлекательность России и будет выгоден только крупным гостиничным сетям, заинтересованным в ослаблении конкуренции, констатировал бизнес-омбудсмен.

Для решения проблемы важно четко разграничить термины «средство размещения», «гостиничные услуги» и «гостиницы», считает Уполномоченный. В противном случае ограничения реализации права граждан и предпринимателей на аренду (субаренду) недвижимого жилого имущества будут нарушать принципы конституционного, гражданского и жилищного законодательства, заключил Титов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.01.20

СКР направил Голунову официальное уведомление: его обращение передано в генпрокуратуру. / Погода в московском регионе: возможен новый тепловой рекорд. / ФАС оценит обоснованность роста тарифов на сотовую связь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»