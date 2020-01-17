ЧП в московском метро: прервано движение поездов из-за инцидента на станции «Войковская»

На Замоскворецкой линии московского метро было прервано движение около 16:00. Причиной стало падение пассажира на рельсы, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что ЧП произошло на станции «Войковская». Напряжение с контактного рельса пришлось снять, чтобы поднять пассажира. В результате было прервано движение от станции «Сокол» до «Ховрино».

Комментариев от Московского метрополитена пока не последовало. О состоянии здоровья упавшего пассажира не сообщается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.20

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