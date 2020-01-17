российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 января 2020, 17:35 мск

Новости Москва

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Интервью

ЧП в московском метро: прервано движение поездов из-за инцидента на станции «Войковская»

На Замоскворецкой линии московского метро было прервано движение около 16:00. Причиной стало падение пассажира на рельсы, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что ЧП произошло на станции «Войковская». Напряжение с контактного рельса пришлось снять, чтобы поднять пассажира. В результате было прервано движение от станции «Сокол» до «Ховрино».

Комментариев от Московского метрополитена пока не последовало. О состоянии здоровья упавшего пассажира не сообщается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.20

Член СПЧ: Иван Ургант заслужил уголовное дело. / ЕР отозвала проект закона о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа. / В Москве побит тепловой рекорд: такой погоды не было почти сто лет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Московский метрополитен

ЧП на «зеленой» ветке метро: под поездом погиб пассажир

Стрельба в московском метро: подозреваемый арестован

Москва «заминирована»: кинологи проверяют десятки станций метро

Дочь «завхоза» ФСБ продаст Московскому метро спецодежду на полмиллиарда рублей

2,2 трлн рублей: программа московского метро подорожала почти в два раза

ЧП в московском метро: на «серой ветке» на пути упал пассажир

Сбой в московском метро: встала «серая» ветка

Учли даже 20 копеек: стала известна сумма исковых требований московского метрополитена к столичной оппозиции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Московский метрополитен,