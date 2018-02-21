В Санкт-Петербурге и Москве поданы заявки на митинги «Геи за Путина»

Независимая инициативная группа «Геи за Путина!» подала заявку в администрацию Санкт-Петербурга на проведение 3 марта акции в поддержку президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на четвертый срок. В сообщении активистов говорится, что они хотят пройти маршем по Большой Московской улице, неподалеку от станции метро «Владимирская». Организаторы демонстрации рассчитывают, что акции примут участие до 600 человек, сообщает издание zaks.ru.

Активисты заявляют, что цель шествия – показать, что представители ЛГБТ-сообщества не оторваны от народа и «поддерживают политику Путина в отношении геев». «В России миллионы геев, и почти никто из них не выходит на протестные акции. Значит, геи в России поддерживают курс президента Путина в отношении ЛГБТ. Мы решили выразить этот запрос гей-сообщества, открыто поддержав кандидата в президенты Владимира Путина. Он подписывает законы, служащие укреплению нравственно-духовных основ российского общества. Заслуженных геев России награждает орденами и медалями. Многие геи в нашей стране говорят: «Путин – наш президент. Геи – за Путина!", – подчеркивают организаторы, напоминая о высказывании президента о том, что «геи в России – полноценные и равные в правах граждане».

Активисты также сообщают, что московские участники ЛГБТ-группы также собираются в марте провести аналогичную демонстрацию в Москве.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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