«Мусорные» деньги как фактор политики

В «мусорном» конфликте во Всеволожском районе Ленинградской области перемешаны экологические проблемы и схватка за власть. Главным же этой скандальной истории оказываются деньги – и немалые.

Поселок имени Свердлова Всеволожского район в последние годы стал одной из горячих политических точек Ленобласти. «Единая Россия» терпит тут постоянные электоральные неудачи. Это заставляет местных «единороссов» прислушиваться к мнению оппозиции. При этом кадровая чехарда в муниципальном образовании руководителей связана, скорее, не с политикой, а со скандалами разного рода, периодически потрясающими поселок. Одна из главных проблем – экологическая обстановка. Несколько раз здесь сменилось руководство, его бывший глава района давно ушел в Госдуму, а проблемы эти как были, так и есть. И склоняются при этом несколько чиновничьих фамилий – Тыртова, Купины, Драчева…

Первый два, занимая кресла глав местных администрации поселка и МО, игнорировали продолжающийся экологический беспредел. Вернее сказать, скорее всемерно его поощряли. Против того же Тыртова пять лет назад было заведено уголовное дело, поводом для которого стало создание нелегальной свалки мусора. Ущерб для окружающей среды прокуратура оценила тогда в два миллиарда рублей. Но вред здоровью местных жителей, принесенный из-за этого преступления, уже не оценит никто. Хотя он был, конечно, огромен. Однако вполне можно подчитать доходы, полученные оборотистыми коммерсантами и потворствовавшими им чиновниками, на бизнесе по загаживанию природы.

В результате в конце концов лопнуло терпение у губернатора региона Александра Дрозденко, который дал прямое указание главе Всеволожского района Владимиру Драчеву избавить область «от таких руководителей», как Тыртов. «Мы такими действиями власть позорим, такие же не способны ничего делать», – зло бросил губернатор.

Не лучшим образом проявила себя и глава поселковой администрации Ирина Купина. Как и Тыртов, она нередко фигурировала в оперативных сводках. Например, у правоохранителей к ней были вопросы о перечислении бюджетных денег из казны поселения за контракты, которые не были исполнены. Таким образом вслед за губернаторским лопнуло терпение и местных депутатов, которые решили прекратить полномочия Купины.

Местная уроженка и жительница Маргарита Кузнецова, ставшая главой Свердловского городского поселения, сразу же объявила борьбу с нелегальными свалками приоритетом в своей деятельности, сообщало ИА FederalCity.

Кроме того, экс-глава района Владимир Драчев добивается для поселения выделения из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей на рекультивацию мусорных карьеров.

Но не смотря на все это, проблема продолжает оставаться весьма острой. В то время, как нынешний депутат Госдумы Драчев лоббирует выделение денег на рекультивацию, нынешний глава района Андрей Низовский лоббирует возвращение прежних руководителей в поселок Свердлова. И Тыртова, и Купины. Для этого используются самые разные методы, вплоть до прямого давления на нынешнюю поселковую администрацию и местных депутатов.

То есть, те же люди, которые ответственны за массивное загаживание окружающей среды, могут получить право распоряжаться немалой суммой, которую выделят на ликвидацию последствий этого… Сумма эта, напомним, составляет более миллиарда рублей, тогда как эксперты оценивают необходимые работы не более, чем в сто миллионов…

Можно не сомневаться, что старые-новые руководители поселка «освоят» эти средства в полном объеме. Только вот изменится или к лучшему экология – очень сомнительно.

Пока остается не совсем понятным, господин Низовский добросовестно заблуждается или тоже видит себя в схеме «освоения». Хотя в то же время, как легко можно предположить, этот самый миллиард станет главным рычагом административного давления на жителей поселения во время грядущих в будущем году муниципальных выборов. Им просто скажут, что, если они не проголосуют «за кого надо», свалки так и продолжат отравлять природу и людей.

Проблема в том, что эти «кто надо» как раз и довели ситуацию до экологической катастрофы и у правоохранительных органов к ним остаются вопросы. Очевидно, что с точки зрения их лоббистов это неважно. Главное – «бывшие» прекрасно умеют работать со столь большими деньгами. И это, похоже, всё, что им нужно.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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