В Карелии гинут птицы и выпал грязно-желтый снег

Жители карельского города Сегежа пожаловались на желтый снег, который выпал на днях. Кроме того, очевидцы выкладывают в соцсети фотографии мертвых птиц.

«Улицы, машины и прохожих засыпало какой-то желтой дрянью, дышать стало нечем», – пишут в соцсетях очевидцы. Жители утверждают, что город на несколько часов погрузился в густой зловонный туман: «Сегодня в городе была конкретная газовая атака, туман плотный, и вонючий, вот птицы и не выдерживают».

По мнению горожан, виноват в экологической ситуации Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат. Однако на экстренном заседании комиссии по ГО и ЧС, где обсудили ситуацию с гибелью птиц и появлением желтого снега, технический директор предприятия Дмитрий Бобков заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате в эти дни не было.

Республиканское управление Роспотребнадзора организовало отбор проб атмосферного воздуха, воды, атмосферных осадков (снега) на территории Сегежского городского поселения для проведения соответствующих исследований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Петрозаводск, Служба информации РИА «Новый День»

Петрозаводск. Другие новости 15.11.19

Проезд в Петербурге заметно подорожает: утверждены новые тарифы. / Правительство РФ провоцирует молочный кризис: отрасль «встает на дыбы». / «Хватит думать, что наш президент – ангел!» В Госдуме предложили лишить многодетных всех льгот ради одной выплаты. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»