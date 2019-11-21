Птицы гибнут в Карелии от соли для борьбы с гололедом

В карельском городе Сегежа продолжается проверка по факту массовой гибели птиц. Ранее жители связали это с выбросами на местном целлюлозно-бумажном комбинате. Однако, по мнению орнитологов, причины могут быть иные.

Сотрудники Росприроднадзора изучили состав воды и воздуха в городе и не обнаружили отклонений. Также специалисты не выявили признаков опасных инфекций, пишет ИА «КарелInform».

Вскрытие показало, что в организмах птиц содержится избыток соли. Вероятно, голуби склевали кристаллы, которые похожи на мелкие камешки, их птицы употребляют для перетирания пищи. Избыток соли может отравлять организм голубя и приводить к параличу крыльев.

С установлением холодов дороги города посыпали средствами от обледенения. Кроме того, причиной массовой гибели птиц может быть банальный голод.

На прошлой неделе жители Сегежи пожаловались на желтый снег, который выпал на днях. Также очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии мертвых птиц. На экстренном заседании комиссии по ГО и ЧС, где обсудили ситуацию с гибелью птиц и появлением желтого снега, технический директор Сегежского целлюлозно-бумажного комбината Дмитрий Бобков заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате в эти дни не было.

Петрозаводск, Служба информации РИА «Новый День»

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