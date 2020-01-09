Суд обязал снести «мусорные» постройки на Шиесе

Постройки близ станции Шиес на территории, где планировалось создать полигон твердых бытовых отходов, должны быть снесены. Такое решение принял Арбитражный суд Архангельской области. ООО «Технопарк», реализующее «мусорный» проект, намерено подать апелляционную жалобу.

Иск к ООО «Технопарк» подало муниципальное образование «Урдомское». Как сообщает РБК со ссылкой на юриста Александра Козенкова, представляющего интересы истца, суд частично удовлетворил требования – в частности, принято решение о признании построек капитальными, а не временными, а также о сносе вертолетной площадки, общежития рабочих, ангара, зоны выгрузки вдоль железнодорожного пути, водозаборного узла и административного корпуса.

При этом «Технопарк» должен выплатить истцу полмиллиона рублей за проведенную им экспертизу, которая и определила, что строения являются капитальными. Пока решение суда в силу не вступило, у «Технопарка» есть право подать апелляционную жалобу.

Портал 29.RU со ссылкой на юриста «Технопарка» Александра Грызунова уточняет, что компания будет обжаловать судебное решение.

Идея складирования мусора из Москвы близ станции Шиес в Архангельской области вызвала масштабный протест местного населения и экозащитников. Более года проходят акции протеста, в которых участвуют тысячи жителей региона. Противники «мусорного» строительства в видеообращении попросили президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

Летом 2019 года глава государства в своем выступлении подчеркнул, что правительства Москвы и Архангельской области должны учесть мнение местного населения при решении вопроса о размещении мусорной свалки. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов пообещал начать такое обсуждение в 2020 году – между тем, несмотря на отсутствие необходимых разрушительных документов «Технопарк» все это время возводил на земельном участке постройки.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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