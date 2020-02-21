Женщина прикинулась больной коронавирусом, чтобы избежать допроса

Жительница Санкт-Петербурга заявила, что больна коронавирусом нового типа, чтобы избежать встречи со следователями. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Расследование дела о рейдерском захвате частного предприятия началось в 2015 году. По версии следствия, фирму пытались захватить с помощью незаконных требований кредиторов на 300 млн рублей.

На протяжении пяти лет следователи пытались допросить женщину, но она избегала встречи. Однажды она сообщила, что не смогла прийти на допрос из-за пожара, затем, потому что сломала ногу.

В последний раз женщина заявила, что контактировала с переносчиком коронавируса нового типа, поэтому пребывает на вынужденном карантине и явиться на встречу к следователю не может. Впрочем, правоохранители выяснили, что это ложь и доставили гражданку в отделение.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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