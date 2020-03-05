Общежитие вуза закрыли на карантин в Петербурге из-за студента из Италии

Карантин введен в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге после того, как одного из постояльцев – студента из Италии – доставили в больницу для обследования на коронавирус. У иностранца были симптомы простуды, он обратился в поликлинику за медицинской помощью, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу имени Боткина. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Северной столице.

По данным санитарной службы, у студента предварительно диагностировано ОРВИ. Он получает все необходимое лечение. У пациента взяли анализы на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новый тип коронавирсуса COVID-19.

В общежитии в настоящее время проводятся санитарно-карантинные мероприятия. Круг лиц, с кем контактировал студент, уже определен. Все они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. У людей взяты пробы для проведения лабораторного исследования.

По информации «Пятого канала», иностранец проживал в общежитии на проспекте Просвещения, 45. Для постояльцев общежития с 5 марта отменены занятия. Студентам запрещено покидать здание общежития в течение 14 дней. В этот период их будут обеспечивать продуктами питания.

Число зараженных новым коронавирусом в мире, по последним данным, достигло 95131 человек, скончались 3284 человека, из них 3012 – в Китае, выздоровели 53276 человек. Такие данные приводит газета South China Morning Post. Инфекция зарегистрирована в 79 странах. Кроме Китая, основными очагами распространения заболевания остаются Южная Корея (5766 инфицированных, 35 случаев смерти), Италия (3089 заболевших, скончались 107 человек) и Иран (2922 зараженных, погибли 92 человека).

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 05.03.20

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