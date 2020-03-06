В Петербурге из-за подозрений на коронавирус госпитализировали более 60 человек

В Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге из-за подозрения в коронавирусной инфекции поместили более 60 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

«По данным на 7:30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран», – рассказала чиновница горздрава.

Как писал «Новый День», вчера, 5 марта, в Северной столице диагноз «коронавирус Covid-19» был подтвержден у гражданина Италии, который прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Его госпитализировали в инфекционный бокс.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он получил распространение в 85 странах. Диагноз «коронавирусная инфекция Covid-19» подтверждена у 98698 человек. Осложнения, вызванные инфекцией унесли жизни 3383 человек. Излечиться удалось почти 55,5 тыс. человек.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 06.03.20

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