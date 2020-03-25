Больницам и поликлиникам в Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием пациентов

В Санкт-Петербурге больницам и поликлиникам, как государственным, так и частным, запретили плановый прием пациентов. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Согласно документу, в Северной столице также отменяются плановая госпитализация (за исключение пациентов с онкологическими заболеваниями), диспансеризация и профосмотры, плановая вакцинация детей и взрослых, восстановительное и санаторно-курортное лечение в целях реабилитации, если на него нет направления из стационара. Запрет продлится до 30 апреля.

Такие меры приняты из-за «продолжающегося глобального ухудшения эпидемиологической обстановки и угрозы завоза и распространения коронавируса», следует из постановления.

Кроме того, Роспотребнадзор по Сантк-Петербургу велел поликлиникам организовать работу медиков с приоритетом оказания помощи на дому людям старше 65 лет и пациентам с высокой температурой, посещавшим страны, охваченные коронавирусом.

В России по состоянию 24 марта зарегистрировано 495 случаев коронавируса, из них 290 – в Москве и 21 – в Петербурге.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.03.20

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