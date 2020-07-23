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Четверг, 23 июля 2020, 14:08 мск

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В Карелии вновь ввели ограничительные меры

Власти Карелии вновь ввели ограничения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. В частности, сократили число человек на массовых мероприятиях и обязали приезжающих соблюдать двухнедельный карантин.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, в регионе не наблюдается устойчивого снижения числа заболевших коронавирусом. Поэтому было принято решение ужесточить ограничительные меры, передает «Интерфакс».

В 26 июля в Карелии хотели отменить обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Было решено продлить режим до 9 августа.

Кроме того, до 20 человек снизилось допустимое количество людей на различных мероприятиях. До недавнего времени было разрешено собираться до 50 человек.

Кроме того, все прибывающие в регион из-за границы граждане вновь должны соблюдать двухнедельный карантин и будут находиться под медицинским наблюдением

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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