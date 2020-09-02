В Санкт-Петербурге снимают запрет на работу театров и ТЦ

С 12 сентября в Санкт-Петербурге отменяются коронавирусные ограничения на работу предприятий культуры и торговых центров. В частности, возобновится деятельность театров и кинотеатров, фуд-кортов, домов отдыха и санаториев, а также проведение спортивных и зрелищных мероприятий.

Постановление об отмене ограничений, введенных 13 марта документом «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на официальном сайте городской администрации.

С 12 сентября начнут работать театры, кинотеатры и иные организации исполнительских искусств. При посещении гражданам необходимо придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Также снимается запрет на проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, но только для совершеннолетних. Ограничение на детские мероприятия сохраняется до 20 сентября. Впрочем, детям можно посещать театры и кинотеатры в сопровождении взрослых.

Кроме того, возобновляется розничная торговля и оказание услуг в помещениях общего пользования торговых центров. Начнут работу фуд-корты и фуд-плейсы.

Отменяется необходимость предварительной записи для посещения бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов. Возобновляют работу пансионаты, дома отдыха, санатории и иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.09.20

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