Создание заповедника в Конной Лахте спасет экологию севера Петербурга

Редакция РИА «Новый День» запросила информационное содействие по освещению проблем Конной Лахты у Центра экспертиз ЭКОМ, специалисты которого ранее признали высокую природную ценность территории, но в этом районе могут появиться два предприятия, представляющие потенциальный вред окружающей среде: «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ № 1») и «Цех горячего цинкования».

РИА «Новый День» обратилось в Центр экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей «ЭКОМ» с запросом об оказании информационного содействия по освещению проблем Конной Лахты и возможному созданию на указанной территории нового природного заповедника.

Напомним, специалисты «ЭКОМ» по просьбе местных жителей в августе 2020 года провели экологическое обследование участка в Конной Лахте, находящегося между Приморским шоссе и Северо-Западной ТЭЦ. Результаты исследования показали, что на территории Конной Лахты присутствуют растения и птицы, занесенные в Красные Книги (России, Петербурга, Ленобласти и в другие). По мнению специалистов «ЭКОМ», исследованная территория представляет высокую природную ценность с точки зрения сохранения уникальной флоры и фауны. Данные экспертизы «ЭКОМ» также легли в основу законопроекта депутата ЗакСа Петербурга Надежды Тихоновой о включении обследованного участка Конной Лахты в перечень территорий для проведения государственной комплексного экологического обследования. По ее результатам земельный участок может быть признан заповедным и привести к созданию еще одной охраняемой природной территории (ООПТ) на севере города.

Выявление природной ценности Конной Лахты – событие, имеющее высокую социальную значимость. Особенно в контексте намерения властей Петербурга перенести в Конную Лахту «АБЗ №1» из Коломяг и дать разрешение компании «Металлгальваносервис» на возведение «Цеха горячего цинкования». Против строительства двух предприятий сегодня выступают жители МО «Лахта-Ольгино». По мнению активистов, переезд «АБЗ №1» незаконен, а выбросы с предприятия могут причинить ущерб находящимся рядом ООПТ («Юнтоловский» заказник, «Петровский пруд», «Северное побережье Невской губы»). Строительство цинкового завода вызывает опасения у местных жителей по двум основным причинам. Во-первых, около 600 дачных домов могут оказаться в санитарно-защитной зоне завода, что приведет к признанию домовладений непригодными для проживания. Во-вторых, есть опасения, что предприятие загрязнит окружающую среду токсичными сточными водами.

Создание заповедника в Конной Лахте может решить все потенциальные проблемы со строительством заводов. Образование нового ООПТ автоматически поставит под запрет возведение вредоносных промышленных объектов. Появление заповедника спасет экологию севера Петербурга и снизит социальное напряжение.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.10.20

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