В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за отказ надеть маску

Красносельский районный суд Петербурга назначил наказание в виде двух суток ареста мужчине, который находился без маски в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мужчина гулял по торговому центру без средств индивидуальной защиты 28 декабря. Полицейские несколько раз потребовали у него документы и сообщили о необходимости проследовать в отдел. Однако нарушитель решил сбежать.
В ходе разбирательства мужчина полностью признал вину. В результате его привлекли к административной ответственности за неповиновение требованиям полиции.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 11.01.21
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