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Понедельник, 11 января 2021, 16:16 мск

Новости Северо-Запад

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В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за отказ надеть маску

Красносельский районный суд Петербурга назначил наказание в виде двух суток ареста мужчине, который находился без маски в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина гулял по торговому центру без средств индивидуальной защиты 28 декабря. Полицейские несколько раз потребовали у него документы и сообщили о необходимости проследовать в отдел. Однако нарушитель решил сбежать.

В ходе разбирательства мужчина полностью признал вину. В результате его привлекли к административной ответственности за неповиновение требованиям полиции.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.01.21

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Северо-Запад, Пандемия коронавируса, Россия, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая,