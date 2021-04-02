Под Петербургом обнаружили незаконную свалку высотой с трехэтажный дом

Под Санкт-Петербургом специалисты Росприроднадзора обнаружили нелегальный мусорный полигон. Горы бытовых отходов достигали высоты трехэтажного дома.

Как сообщили в надзорном ведомстве, о свалке сообщили местные жители. Полигон расположен в Ломоносовском районе Ленинградской области – к югу от Петербурга.

«В ходе осмотра государственные инспекторы обнаружили на участке площадью более 10 га строительные и твердые коммунальные отходы, оргтехнику, электрические провода, арматуру и т.д. Высота вала достигает 10 метров, что сравнимо с трехэтажным домом», – говорится в сообщении Росприроднадзора.

Выяснилось, что земля принадлежит компании, которая собиралась проводить рекультивацию. Однако у организации нет положительного заключения государственной экологической экспертизы. Более того, мусор свален не только на участке этой компании, но и на соседних территориях.

Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы отходов, чтобы определить класс опасности и наличие тяжелых металлов. Эксперты видят угрозу загрязнения почв, подземных вод и реки Большая Койровка. Проводится административное расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.04.21

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