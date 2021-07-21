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Среда, 21 июля 2021, 14:32 мск

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На всей территории Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего региона. С начала пожароопасного сезона в республике возникло 250 лесных пожаров на площади 8 990 га.

В настоящее время в Карелии действует 33 лесных пожара на площади 7 280 га на территории 11 районов. «Ухудшение лесопожарной обстановки в регионе началось с 12 июля в связи установившейся аномально жаркой погодой, практическим отсутствием осадков, а также сухими грозами», – сообщается на сайте правительства республики.

К тушению пожаров привлекли 700 человек из карельского центра охраны лесов, арендаторов, МЧС, отрядов противопожарной службы, а также добровольцев. В ликвидации пламени задействованы 150 единиц техники. Вскоре на борьбу с огнем прибудут 100 военнослужащих.

Режим ЧС в регионе будет действовать до 31 июля включительно.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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Метки / Лесные пожары

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