Комздрав Петербурга «режет» коечный фонд на фоне роста заболеваемости COVID-19

В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом на фоне снижения в целом по России: по данным комздрава на утро четверга, 25 ноября, за сутки заболели 1 538 человек, что почти на две сотни больше, чем в среду. Это опять поставило Петербург на второе место в печальной статистике заболеваемости по России.

В стационарах находятся 6 217 заболевших, из них 607 – в реанимации. Свободными остаются более половины коек, отведенных под лечение больных коронавирусов.

Несмотря на рост заболеваемости, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец решил и дальше сокращать коечный фонд в надежде на возвращение положительной тенденции. Основной корпус Госпиталя для ветеранов войн перевели в плановый режим работы, отдав 832 койки обратно под прием инфекционных больных. Ранее свернули 200 ковидных коек в «Ленэкспо».

Ведомство Лисовца пояснило, что выбор в пользу этой больницы был сделан неслучайно:

«Это единственное многопрофильное учреждение в Санкт-Петербурге, которое оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям: это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концентрационных лагерей и другие. Они нуждаются в особой опеке и внимании», – отметили в комздраве.

За сутки умерли 65 петербуржцев с диагнозом «коронавирусная инфекция», за все время с начала пандемии –25 тысяч 867 человек из 777 тысяч 333 заразившихся. Петербург по-прежнему имеет самый высокий показатель летальности в стране: для сравнения, в Москве он составляет 269,7 на 100 тысяч, а в Петербурге – 483,3. Однако никто из чиновников, отвечающих за здравоохранение в регионе, не прокомментировал пока этот факт.

Ранее в Смольном признали влияние пандемии коронавируса на продолжительность жизни петербуржцев, отметив сокращение среднего показателя на четыре месяца. Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, поручил разработать систему поощрения для граждан старше 60, которые будут прививаться. Однако, по мнению многих горожан, губернатор вряд ли способен в корне повлиять на ситуацию, так как многие предпринимаемые Смольным меры стимулирования населения вакцинироваться запоздали.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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