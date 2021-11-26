Обещания Беглова о коллективном иммунитете не осуществились дальше кабинетов Смольного

Реальные темпы вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге гораздо ниже показателей, которые недавно озвучил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Градоначальник объявил о скором формировании коллективного иммунитета и 30 тысячах ежедневно прививающихся гражданах. Однако на сайте Смольного приводится совсем другая статистика – всего 17,9 тысячи петербуржцев прошли полный процесс вакцинации.

Горожане в свою очередь жалуются на трудности с записью на процедуру. Ждать прививку можно по несколько недель. Кроме того, перегружены телефонные линии, по которым можно было бы записаться, и «летят» официальные сайты.

Власти в это время упрекают пожилых людей за нежелание прививаться от COVID-19. Однако только 40% пенсионеров Петербурга смогли попасть в прививочные пункты.

Темпы вакцинации в городе на Неве также почти в два раза уступают московской статистике. Такие показатели еще не скоро приведут Петербург к коллективному иммунитету.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2021, РИА «Новый День»