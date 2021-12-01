Петербург вернулся на второе место по заболеваемости COVID-19 в России

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте по суточной заболеваемости COVID-19 среди других регионов РФ. По официальным данным сайта городской администрации, за минувшие сутки выявлено 2 419 инфицированных – на 319 больше, чем накануне. Cкончались от коронавирусной инфекции еще 59 петербуржцев. Такая статистика противоречит заявлению губернатора Александра Беглова о стабилизации осенней волны пандемии после локдауна, длившегося в период с 30 октября по 7 ноября.

Согласно актуальной сводке оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа в медучреждения Петербурга, принимающие ковид-пациентов, поступили 360 человек с соответствующим диагнозом. Таким образом, на сегодняшний день в 15 городских и трех федеральных стационарах Северной столицы на лечении находятся 5 916 граждан.

В тяжелом состоянии в связи с ковид и пневмониями в реанимациях города на Неве находятся 574 петербуржца, из них 286 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении значатся 29 051 житель Северной столицы России.

Первично в Санкт-Петербурге привились для профилактики COVID-19 за минувшие сутки 10 827 горожан, полностью закончили цикл – 18 032. Всего же на сегодняшний день процедуру вакцинации в полном объеме прошли 2 232 572 человека, что в процентном соотношении к общему официальному числу жителей города составляет лишь 41,46%. Такие невысокие темпы обусловлены во многом недостаточным стимулированием населения со стороны Смольного. Петербургские чиновники стали уделять данному вопросу внимание уже после осеннего всплеска заболеваемости коронавирусом. При этом в дальнейшем власти не стали перенимать успешный опыт Москвы, где среди привитых разыгрывались неоднократно ценные призы, такие как автомобили и даже квартиры.

На фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 Комитет по здравоохранению Петербурга продолжает сокращать коечный фонд – на сегодняшний день из развернутых ранее 9 488 осталось лишь 7 949. Ранее глава ведомства Дмитрий Лисовец отмечал, что в Смольном рассчитывают на дальнейшее улучшение эпидемиологической обстановки. Однако обновленные неутешительные данные ковид-статистики показывают, что прогнозы чиновников оказались ошибочными. Об этом в беседе с журналистами «Фонтанки» предупреждал основатель портала COVID-19.SPb.monitoring Андрей Куприянов:

«В городе снова открыты школы – один из важнейших хабов распространения инфекции», – прокомментировал эксперт заявление председателя Комздрава Петербурга о положительном эффекте локдауна.

Сообщалось, что в Смольном преждевременно приняли решение о возвращении школ Петербурга в обычный режим работы после завершения нерабочей недели, что спровоцировало всплеск заболеваемости коронавирусом и ОРВИ среди учащихся.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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