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Вторник, 30 августа 2022, 16:47 мск

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Почти 3500 петербуржцев заболели коронавирусом во вторник – Оперштаб

Эпидемиологическая обстановка в Северной столице остается стабильно тяжелой. При этом, исходя из ранее опубликованных данных Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, Петербург почти догнал Москву по количеству новых выявленных случаев коронавируса, а также госпитализаций.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 37 067 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом. Более 9% от этой статистики пришлось на город на Неве – 3 497 случаев. В Москве этот показатель составил 4 405, что всего на 908 меньше. Аналогичным образом ситуация складывается с госпитализацией – в Петербурге в медучреждения попали 303 человека, а в столице – 382.

Столь высокий уровень заболеваемости указывает на серьезные проблемы в системе медицинского обеспечения. При этом стоит учитывать, что численность населения Северной столицы в два раза ниже, чем в Москве.

Напомним, усугубление эпидемиологической обстановки в городе началось в июле. В данной связи СМИ неоднократно обращали внимание на ошибки петербургских властей в рамках борьбы с распространением COVID-19. Например, на нехватку коечного фонда или отсутствие качественных «антиковидых» мер.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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